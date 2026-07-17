Dzień: sobota, 18 lipca 2026 Imieniny: Szymona, Kamila, Emiliana Liturgia: Sobota XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Polityka

Prof. Czarnek: Tusk znowu dał się ograć w Brukseli

Komisja Europejska zaprezentowała dziś propozycję reformy systemu handlu emisjami ETS, która zakłada, że państwa unijne przeznaczą co najmniej 50 proc. przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Do propozycji odniósł się prof. Przemysław Czarnek, który przypomniał o obietnicach premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

1 min czytania
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

- „Donald Tusk znowu dał się ograć w Brukseli. Obiecywał realne zmiany w ETS, które miały obniżyć rachunki za prąd. Efekt? Komisja Europejska proponuje jedynie kosmetyczne korekty, a system nadal będzie podbijał ceny energii, osłabiał polski przemysł i drenował portfele Polaków”

- wskazał kandydat PiS na premiera.

Polityk podkreślił, że Polacy nie potrzebują złagodzenia systemu ETS, a opuszczenia go.

- „Mój projekt ustawy jest gotowy. Czas skończyć z eksperymentem, który niszczy polską gospodarkę i skazuje Polaków na coraz wyższe rachunki za prąd”

- stwierdził.

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej