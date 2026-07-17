Prof. Czarnek: Tusk znowu dał się ograć w Brukseli

- „Donald Tusk znowu dał się ograć w Brukseli. Obiecywał realne zmiany w ETS, które miały obniżyć rachunki za prąd. Efekt? Komisja Europejska proponuje jedynie kosmetyczne korekty, a system nadal będzie podbijał ceny energii, osłabiał polski przemysł i drenował portfele Polaków”

- wskazał kandydat PiS na premiera.

Polityk podkreślił, że Polacy nie potrzebują złagodzenia systemu ETS, a opuszczenia go.

- „Mój projekt ustawy jest gotowy. Czas skończyć z eksperymentem, który niszczy polską gospodarkę i skazuje Polaków na coraz wyższe rachunki za prąd”

- stwierdził.