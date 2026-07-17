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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. „Bez rozstrzygnięcia”

„To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej” – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, informując o zakończeniu spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.

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Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr
Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestniczenia przez członków partii w stowarzyszeniach. Były premier Mateusz Morawiecki chce pozostać w partii, ale jednocześnie nie chce rozwiązywać swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Dziś w siedzibie PiS odbyło się spotkanie w tej sprawie. Po jego zakończeniu komunikat opublikował rzecznik partii.

- „To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi @OficjalnyJK zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”

- napisał Rafał Bochenek.

Zaznaczył, że decyzja dot. zakazu uczestnictwa w pracach stowarzyszeń pozostaje w mocy.

- „Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować. Dla Polski”

- podkreślił.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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