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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Ukraina

Tusk po deklaracji Zełenskiego: Jesteśmy gotowi do dialogu

„Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą” – napisał premier Donald Tusk, reagując na deklarację Wołodymyra Zełenskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanal oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanal oficjalny)

Po serii skandalicznych decyzji dot. kwestii Wołynia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował się na ruch, który ma wykazać dobrą wolę wobec Polski. Ukraiński przywódca zapowiedział otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Wywiadu Zagranicznego dot. ludobójstwa na Wołyniu. Ponadto obiecuje zwiększenie ilości zgód na ekshumacje.

Do deklaracji Zełenskiego odniósł się na portalu X premier Donald Tusk.

- „Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego, dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie”

- napisał.

Szef polskiego rządu wyraził gotowość „do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą”.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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