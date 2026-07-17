Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestniczenia przez członków partii w stowarzyszeniach, dając dwa tygodnie uczestniczącym w takich organizacjach członkom na wypisanie się z nich. Były premier Mateusz Morawiecki chce pozostać w partii, ale jednocześnie nie chce rozwiązywać swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Dziś w siedzibie PiS odbyło się spotkanie w tej sprawie. Tymczasem europoseł Piotr Müller opublikował w mediach społecznościowych list, który 44 parlamentarzystów PiS skierowało do Jarosława Kaczyńskiego.

- „Jesteśmy głęboko przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo”

- piszą autorzy.

Zapewniają, że za cel stawiają sobie jedność Prawa i Sprawiedliwości, która „pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek”. Zastrzegają jednak, że w ich przekonaniu jedność to za mało.

- „Równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski”

- podkreślają.

Pod listem podpisali się m.in. Mateusz Morawiecki, Marek Jakubiak, Daniel Obajtek, Michał Dworczyk, Krzysztof Szczucki czy Janusz Cieszyński.