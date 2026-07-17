Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestniczenia przez członków partii w stowarzyszeniach, dając dwa tygodnie uczestniczącym w takich organizacjach członkom na wypisanie się z nich. Były premier Mateusz Morawiecki chce pozostać w partii, ale jednocześnie nie chce rozwiązywać swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Dziś w siedzibie PiS odbyło się spotkanie w tej sprawie. Tymczasem europoseł Piotr Müller opublikował w mediach społecznościowych list, który 44 parlamentarzystów PiS skierowało do Jarosława Kaczyńskiego.
- „Jesteśmy głęboko przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo”
- piszą autorzy.
Zapewniają, że za cel stawiają sobie jedność Prawa i Sprawiedliwości, która „pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek”. Zastrzegają jednak, że w ich przekonaniu jedność to za mało.
- „Równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski”
- podkreślają.
Pod listem podpisali się m.in. Mateusz Morawiecki, Marek Jakubiak, Daniel Obajtek, Michał Dworczyk, Krzysztof Szczucki czy Janusz Cieszyński.
Poniżej publikujemy list skierowany do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który został podpisany przez 45 parlamentarzystów. Pod listem podpisani są:
1. Mateusz Morawiecki
2. Mirosława Stachowiak-Różecka
3. Marcin Horała
4. Szymon Szynkowski vel Sęk
5. Agnieszka Ścigaj
6. Olga… pic.twitter.com/D2t3C3xLBw
— Piotr Müller (@PiotrMuller) July 17, 2026
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