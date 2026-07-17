Mec. Kwaśniewski: Nadchodzi czas upadku urzędu RPO

Prezes Instytutu Ordo Iuris zwraca uwagę, że „Sylwia Gregorczyk-Abram to zaprzeczenie konstytucyjnej idei ombudsmana – rzecznika zwykłych ludzi wobec potęgi władzy”.

- „Zawsze po stronie władzy i ideologów, gdy ci przejmują bezprawnie rządy. Zawsze przeciwko życiu. Na zdjęciu z Sejmu widać, że do świty dobrała sobie dr Hannę Machińska - guru nieograniczonej migracji i autorkę tezy o tym, że >>migracja zawsze jest naturalna<<, wspierającą >>Grupę Granica<<. Wybrano zatem rzecznika nielegalnych migrantów, rzecznika bezprawia Donalda Tuska, rzecznika aborcyjnych rzeźników, rzecznika wielkich potęg przeciwko normalności i bezpieczeństwu naszych rodzin”

- stwierdził.

Zapewnia przy tym, że w Polsce są środowiska prawnicze, gotowe wypełnić pustkę, którą najpewniej pozostawi kojarzona z konkretną partią polityczną RPO.

- „W najbliższych miesiącach Ordo Iuris weźmie na siebie ciężar pomocy Polakom, skonfrontowanym z bezprawiem rządzących. Podołamy”

- oświadczył.

Dlaczego jedynie w miesiącach, a nie latach?

- „Takiego RPO za rok odwołamy. Nie będzie grubej kreski”

- nie ma wątpliwości autor.