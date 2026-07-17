Co dalej z Morawieckim? Trwa spotkanie na Nowogrodzkiej

Kilka dni temu władze PiS zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestnictwa członków partii w pracach stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze politycznym. Dotyczy to również stowarzyszenia założonego przez wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. Jak donosi portal wPolityce.pl, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowano dziś spotkanie w tej sprawie.

- „Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy wewnątrz partii stworzyli stowarzyszenie >>Rozwój Plus<<. Władze partii przedstawiły ultimatum, które wymaga od wszystkich parlamentarzystów rezygnację z tego typu działalności”

- przypomina portal.

Na taką rezygnację władze partii dały swoim członkom dwa tygodnie.