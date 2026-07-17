Dzień: piątek, 17 lipca 2026 Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny Liturgia: Piątek XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Co dalej z Morawieckim? Trwa spotkanie na Nowogrodzkiej

Media donoszą o ważnym spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Przy ul. Nowogrodzkiej prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

1 min czytania
Fot. za: Flickr CC0
Fot. za: Flickr CC0

Kilka dni temu władze PiS zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestnictwa członków partii w pracach stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze politycznym. Dotyczy to również stowarzyszenia założonego przez wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. Jak donosi portal wPolityce.pl, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowano dziś spotkanie w tej sprawie.

- „Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy wewnątrz partii stworzyli stowarzyszenie >>Rozwój Plus<<. Władze partii przedstawiły ultimatum, które wymaga od wszystkich parlamentarzystów rezygnację z tego typu działalności”

- przypomina portal. 

Na taką rezygnację władze partii dały swoim członkom dwa tygodnie. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej