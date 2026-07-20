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Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego 20 lipca 2026

USA

Trump wręczał medale po triumfie Hiszpanii w finale mundialu

Hiszpania po raz drugi w historii została piłkarskim mistrzem świata. W finale rozegranym w East Rutherford pod Nowym Jorkiem pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce. Zwycięską bramkę w 106. minucie zdobył Ferran Torres. Po meczu część uwagi skupiła się jednak nie na piłkarzach, lecz na zachowaniu prezydenta USA Donalda Trumpa.

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Donald Trump, Mundial 2026
Donald Trump, Mundial 2026 · fot. Screenshot - YouTube/DRM News

Infantino wskazywał drogę, Trump został z mistrzami

Donald Trump wraz z prezydentem FIFA Giannim Infantino wręczał finalistom medale, a następnie uczestniczył w przekazaniu Pucharu Świata reprezentacji Hiszpanii. Gdy nadszedł moment podniesienia trofeum, amerykański przywódca pozostał na podium wśród świętujących zawodników.

Jak relacjonowały Reuters i „The Guardian”, Infantino próbował gestami skłonić Trumpa do zejścia lub odsunięcia się od głównej grupy. Prezydent USA pozostał jednak w pobliżu piłkarzy podczas pierwszych chwil celebracji. Wejściu Trumpa i szefa FIFA na murawę miały towarzyszyć gwizdy oraz buczenie części publiczności.

Po powrocie z finału Trump został zapytany o napięcia w stosunkach z Madrytem. – Nie mam napięć z nikim – odpowiedział. Dodał, że pogratulował Hiszpanom posiadania „wspaniałej drużyny”. Na stadionie obecni byli również król Filip VI oraz premier Pedro Sánchez.

Relacje Waszyngtonu z Madrytem pozostają obciążone sporem dotyczącym wydatków Hiszpanii na obronność. Trump wielokrotnie krytykował rząd Sáncheza za niewystarczające – jego zdaniem – zaangażowanie finansowe w NATO i groził konsekwencjami handlowymi. Podczas finału polityczny konflikt ustąpił jednak miejsca ceremonii, której najbardziej komentowanym momentem stała się przedłużona obecność prezydenta USA na podium.

Źródło: mp/Reuters, Associated Press, The Guardian, Fronda.pl

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