Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o wprowadzeniu zakazu uczestniczenia przez członków partii w stowarzyszeniach. Były premier Mateusz Morawiecki chce pozostać w partii, ale jednocześnie nie chce rozwiązywać swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Wczoraj w siedzibie PiS odbyło się spotkanie w tej sprawie.

- „To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”

- poinformował po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Deklaracja jedności

Uspokaja jednak wpis samego Mateusza Morawieckiego, który zapewnia, że Donald Tusk nie doczeka się rozłamu w PiS.

- „Donald Tusk po raz kolejny liczył na to samo: że prawica zajmie się sama sobą. Że intryga i plotki zrobią za niego polityczną robotę. Nie doczeka się. Moją lojalność wobec obozu patriotycznego potwierdzały czyny w najtrudniejszych momentach, a nie medialne spinowane spekulacje”

- napisał były premier.

- „Dziś naszym obowiązkiem jest jedno: zjednoczyć wszystkie środowiska, którym zależy na silnej, bezpiecznej i ambitnej Polsce. Na prawicy są różne doświadczenia, różne temperamenty i różne wrażliwości. To nie jest nasza słabość. To jest nasza siła. Przeciwnik jest jeden. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Razem już pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać wybory i dobrze rządzić. Zrobimy to ponownie”

- dodał.

Morawiecki zaznaczył, że „Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury”.