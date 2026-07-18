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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Polityka

Co dalej z paktem senackim? Bosak rozmawiał z prezydentem

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński ogłosił powstanie prawicowego paktu senackiego, w ramach którego współpracę z PiS podjęli Bezpartyjni Samorządowcy. Czy do inicjatywy tej dołączy też Konfederacja? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przyznał, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim.

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Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: X.com (@krzysztofbosak)
Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: X.com (@krzysztofbosak)

Zarówno politycy PiS, jak i reprezentanci Konfederacji wskazują, że prezydent mógłby stać się patronem paktu senackiego prawicy. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak zastrzegł, że obecnie nie są prowadzone rozmowy o pakcie pomiędzy jego ugrupowaniem a PiS, ale przyznał, że temat ten był obecny w czasie jego niedawnego spotkania z Karolem Nawrockim. Ocenił, że „pan prezydent ma stanowisko podobne do mojego”.

- „To znaczy, że dobrze by było, żeby powstała formuła dająca zwycięstwo w Senacie ludziom o prawicowych poglądach”

- stwierdził.

Zaznaczył, że „aby współpraca w ramach paktu senackiego była efektywna, to musi być szeroka”.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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