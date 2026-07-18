Co dalej z paktem senackim? Bosak rozmawiał z prezydentem

Zarówno politycy PiS, jak i reprezentanci Konfederacji wskazują, że prezydent mógłby stać się patronem paktu senackiego prawicy. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak zastrzegł, że obecnie nie są prowadzone rozmowy o pakcie pomiędzy jego ugrupowaniem a PiS, ale przyznał, że temat ten był obecny w czasie jego niedawnego spotkania z Karolem Nawrockim. Ocenił, że „pan prezydent ma stanowisko podobne do mojego”.

- „To znaczy, że dobrze by było, żeby powstała formuła dająca zwycięstwo w Senacie ludziom o prawicowych poglądach”

- stwierdził.

Zaznaczył, że „aby współpraca w ramach paktu senackiego była efektywna, to musi być szeroka”.