W centrum logistycznym Wildberries w Elektrostalu wybuchł ogromny pożar. Wedle informacji przekazanych przez gubernatora obwodu moskiewskiego, w wyniku zdarzenia ranne zostały 24 osoby.

- „Obrany cel obsługuje około 10 proc. całkowitego obrotu giganta e-commerce w całej Rosji, a dym dotarł do stolicy”

- relacjonuje Kyiv Post.

Drony uderzyły też w mieście Kotowsk, gdzie doprowadziły do pożaru w magazynach Wildberries. Wedle gubernatora obwodu tambowskiego, zginęło siedem osób, a 25 zostało rannych.

Tymczasem Rosjanie ostatniej nocy ponownie zaatakowali cele cywilne na Ukrainie. Zniszczony został m.in. blok mieszkalny i osiem domów. Zginęło 6 osób, a 26 zostało rannych.