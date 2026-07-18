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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Rosja

Potężne uderzenie Ukrainy. „Rosyjski Amazon” w ogniu

Ostatniej nocy Ukraina uderzyła przy użyciu dronów w magazyny oraz centrum logistyczne Wildberries. To największa w Rosji platforma e-commerce typu marketplace, określana „rosyjskim Amazonem”.

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Fot. screenshot: X.com (@KyivPost)
Fot. screenshot: X.com (@KyivPost)

W centrum logistycznym Wildberries w Elektrostalu wybuchł ogromny pożar. Wedle informacji przekazanych przez gubernatora obwodu moskiewskiego, w wyniku zdarzenia ranne zostały 24 osoby. 

- „Obrany cel obsługuje około 10 proc. całkowitego obrotu giganta e-commerce w całej Rosji, a dym dotarł do stolicy”

- relacjonuje Kyiv Post.

Drony uderzyły też w mieście Kotowsk, gdzie doprowadziły do pożaru w magazynach Wildberries. Wedle gubernatora obwodu tambowskiego, zginęło siedem osób, a 25 zostało rannych.

Tymczasem Rosjanie ostatniej nocy ponownie zaatakowali cele cywilne na Ukrainie. Zniszczony został m.in. blok mieszkalny i osiem domów. Zginęło 6 osób, a 26 zostało rannych.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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