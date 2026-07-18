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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Ukraina

Ukraina wyszła na ulice. W samym Kijowie protestują tysiące obywateli

Mimo rosyjskich ataków, obywatele Ukrainy znowu wyszli na ulice swoich miast, protestując przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o dymisji ministra obrony Mychajła Fedorowa. Tylko w Kijowie protestowało wczoraj wieczorem co najmniej 10 tys. osób.

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Fot. screenshot: YouTube (The Daily Guardian, Zełenski Prezydent)
Fot. screenshot: YouTube (The Daily Guardian, Zełenski Prezydent)

Protestujący w Kijowie zebrali się na placu Iwana Franki, nieopodal Biura Prezydenta. Skandowali takie hasła, jak „Fedorow!”, „Przywrócić!”, czy „Hańba!”. Na prowizorycznych transparentach wypisali postulaty, domagając się m.in. „armii bez przekrętów”. 

Przeciwko decyzji Zełenskiego protestowano również we Lwowie, Charkowie i innych miastach. 

Doradca Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał wczoraj, że prezydent jest zainteresowany dalszą współpracą z Fedorowem. Sam Fedorow zdradził wcześniej, że jest w konflikcie z naczelnym dowódcą sił zbrojnych gen. Ołeksandrem Syrskim, stąd też protestujący domagają się dymisji wojskowego. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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