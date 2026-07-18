Co tam się porobiło? Gawkowski mówi o… „normalnych rodzinach”

Koalicja Obywatelska i Lewica szły do wyborów z hasłem związków partnerskich na sztandarach. Długo jednak nie udawało się wypracować porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym, które sprzeciwiało się propozycjom koalicjantów. Ostatecznie powstał projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wczoraj jednak prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się go zawetować.

- „Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasimałżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie”

- przypomniał, uzasadniając swoją decyzję.

Podkreślił, że zaproponowane przepisy „tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich”.

Gawkowski o „normalnych rodzinach”

Decyzja głowy państwa wywołała oczywiście falę oburzenia ze strony obozu władzy. Wyjątkowo oryginalną strategię w krytyce prezydenta przyjął wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Goszcząc na antenie TVP Info, polityk odróżnił związki homoseksualne od „normalnych rodzin”.

- „Prezydent zachował się jak drań i hultaj. Stawia w kącie setki tysięcy osób, które żyją dzisiaj w związkach partnerskich. Ci ludzie się kochają i nie są w niczym gorsi niż normalne rodziny”

- wypalił wicepremier.

Czy lewicowe środowiska wybaczą mu to sformułowanie?