Dzień: sobota, 18 lipca 2026 Imieniny: Szymona, Kamila, Emiliana Liturgia: Sobota XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Odlot

Co tam się porobiło? Gawkowski mówi o… „normalnych rodzinach”

Wicepremier Krzysztof Gawkowski jest człowiekiem paradoksów. Choć otwarcie przyznaje się do katolickiej wiary, nie przeszkadza mu to w walce o realizację światopoglądowych postulatów Lewicy. Teraz natomiast, krytykując wczorajsze weto prezydenta, przez przypadek zaznaczył różnicę pomiędzy związkami homoseksualnymi a „normalnymi rodzinami”.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Koalicja Obywatelska i Lewica szły do wyborów z hasłem związków partnerskich na sztandarach. Długo jednak nie udawało się wypracować porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym, które sprzeciwiało się propozycjom koalicjantów. Ostatecznie powstał projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wczoraj jednak prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się go zawetować.

- „Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasimałżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie”

- przypomniał, uzasadniając swoją decyzję.

Podkreślił, że zaproponowane przepisy „tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich”.

Gawkowski o „normalnych rodzinach”

Decyzja głowy państwa wywołała oczywiście falę oburzenia ze strony obozu władzy. Wyjątkowo oryginalną strategię w krytyce prezydenta przyjął wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Goszcząc na antenie TVP Info, polityk odróżnił związki homoseksualne od „normalnych rodzin”.

- „Prezydent zachował się jak drań i hultaj. Stawia w kącie setki tysięcy osób, które żyją dzisiaj w związkach partnerskich. Ci ludzie się kochają i nie są w niczym gorsi niż normalne rodziny

- wypalił wicepremier. 

Czy lewicowe środowiska wybaczą mu to sformułowanie? 

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej