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Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego 20 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes PiS spotka się z Morawieckim? Bochenek i Müller zabrali głos

Do czwartku 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają podjąć decyzję w sprawie rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną. Na taki ruch nie zdecydował się do tej pory Mateusz Morawiecki. Politycy mówią o możliwości kolejnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.

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Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki · fot. Fot. PiS via Flickr.com

Po tym, jak kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do takiej decyzji, od razu podporządkował się temu Jacek Sasin. Z kolei były premier pisał, że „budowa Wielkiej Polski” pozostaje celem stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jego członkowie deklarowali, że nie mają zamiaru opuszczać tej organizacji. Po piątkowym spotkaniu Morawieckiego z prezesem PiS Rafał Bochenek informował w piątek, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, ale nie doprowadziła do rozstrzygnięcia „sprawy zasadniczej”. Sam Morawiecki z kolei zapewniał, że jeszcze się „nie urodził taki intrygant”, który podzieli go z prezesem PiS. Dodawał, że to czyny potwierdzają jego lojalność wobec obozu patriotycznego.

Wczoraj o możliwość spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim pytany był europoseł Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że dojdzie i dodał, że wedle jego informacji ma się odbyć, choć nie jest konkretnie umówione. O tym, że spotkanie nie jest wykluczone mówił też cytowany już wcześniej Bochenek. On również przyznał, że na ten moment nie ma ustalonej konkretnej daty.

Źródło: dam/PAP

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