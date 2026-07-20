Po tym, jak kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do takiej decyzji, od razu podporządkował się temu Jacek Sasin. Z kolei były premier pisał, że „budowa Wielkiej Polski” pozostaje celem stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jego członkowie deklarowali, że nie mają zamiaru opuszczać tej organizacji. Po piątkowym spotkaniu Morawieckiego z prezesem PiS Rafał Bochenek informował w piątek, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, ale nie doprowadziła do rozstrzygnięcia „sprawy zasadniczej”. Sam Morawiecki z kolei zapewniał, że jeszcze się „nie urodził taki intrygant”, który podzieli go z prezesem PiS. Dodawał, że to czyny potwierdzają jego lojalność wobec obozu patriotycznego.

Wczoraj o możliwość spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim pytany był europoseł Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że dojdzie i dodał, że wedle jego informacji ma się odbyć, choć nie jest konkretnie umówione. O tym, że spotkanie nie jest wykluczone mówił też cytowany już wcześniej Bochenek. On również przyznał, że na ten moment nie ma ustalonej konkretnej daty.