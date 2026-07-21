Watykan oficjalnie nie potwierdził tych rewelacji. AdVaticanum podaje, że z pomocą własnych źródeł sprawdził te informacje ujawnione najpierw przez MessainLationo. Choć informatorzy portalu chcieliby, aby ten werdykt został opublikowany, poddają w wątpliwość gotowość Watykanu do jego publikacji.

Oskarżenia wytoczone przeciwko o. Rupnikowi są według jego byłych przełożonych wysoce wiarygodne i dobrze udokumentowane. Dotyczą one zarówno nadużyć seksualnych, jak i duchowych, psychicznych, a także cielesnych. Wśród nich są oskarżenia o gwałcenie kobiet, w tym zakonnicy, której były jezuita miał powiedzieć, by dokonała aborcji, jeśliby zaszła w ciążę. Nadużycia seksualne miały być według wytaczających zarzuty powiązane z malowanymi przez niego ikonami i pozującymi mu modelami. Jego ofiarami mieli być także mężczyźni.

Stolica Apostolska spotkała się z krytyką z powodu braku transparentności toczących się procesów kanonicznych przeciwko Rupnikowi. Są one bowiem objęte tajemnicą urzędową przez Dykasterię Nauki Wiary, która w 2023 r. podała jedynie, że powołała panel pięciu sędziów mających wydać swój werdykt w procesie kanonicznym.

Nie tylko ci, którzy oskarżają o. Rupnika, dostrzegają związki między jego sztuką a popełnianym przezeń złem. Wśród krytyków i historyków sztuki Hillary White, pisząc o jego obrazach, stwierdziła, że są one w rzeczywistości demoniczną parodią zarówno sztuki średniowiecznej, jak i tradycyjnej ikonografii bizantyjskiej. Szczegółowo analizując poszczególne elementy związane z ikonami Rupnika, pisze ona m.in. o charakterystycznych czarnych oczach tworzonych przezeń postaci, ich „puste (...) spojrzenie to wyraz bezdusznej lalki”.

„Użycie czarnych oczu” to „standardowy trop albo wizualny motyw w horrorach i filmach science fiction oraz widowiskach telewizyjnych (...). Prawie wszystkie humanoidalne potwory – wampiry, a w szczególności ludzie, którzy są opętani – otrzymują całkowicie czarne oczy jako wizualną wskazówkę, że coś jest tutaj nie tak. Wygląda to na osobę, ale oszukuje nas i jest naprawdę potworem w ludzkim przebraniu” – pisze White.

Mozaiki Rupnika znajdują się w takich znanych miejscach, jak m.in. Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, Lourdes, Watykan czy w Sanktuarium św. o. Pio z Pietrelciny w San Giovani Rotundo we Włoszech. Część z tych dzieł albo usunięto całkowicie albo zostały one przykryte.