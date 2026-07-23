Podobnie było także latem poprzedniego roku, kiedy rozpoczynając prace nad budżetem na rok 2026, minister Domański zaproponował podwyższenie stawki podatku dochodowego od banków i instytucji finansowych z dotychczasowych 19 proc. do 30 proc. w roku 2026 (później ta stawka będzie coroczne zmniejszana), podwyższenie akcyzy na napoje alkoholowe aż o 15 proc. w 2026 roku i o kolejne 10 proc. w 2027 roku (do tej pory rosła o 5 proc rocznie). a wzrosnąć akcyza na papierosy (wzrost o 3 zł na paczce papierosów), zaproponowano także podwyższenie podatku cukrowego, a także stawki podatku od wygranych z obecnie obowiązującej 10 proc. do 15 proc. o także wprowadzenie tzw. opłaty reprograficznej w wysokości 2 proc. od wartości sprzętu elektronicznego, takiego jak smartfony, laptopy czy telewizory, ale także papieru A3 i A4, tyle tylko, że obawiając się weta prezydenta, minister kultury w połowie tego roku, wprowadziła ją rozporządzeniem. Ostatecznie prezydent Nawrocki podpisał tylko ustawę o podwyższeniu podatku od banków i instytucji finansowych, co mam przynieść budżetowi dodatkowe 6,5 mld zł wpływów, pozostałe obciążenia dotyczące akcyzy i podatku cukrowego zawetował.

2. Kilka miesięcy temu minister Domański zaproponował objęcie systemem SENT przewozu betonu towarowego, systemem który został wprowadzony przez rząd PiS w 2016 w odniesieniu do towarów wrażliwych ( np. paliw), co jego zdaniem miało przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 1,2 mld zł. W czerwcu tę ustawę także zawetował prezydent Nawrocki uznając, że po pierwsze wprowadza ona kosztowne obciążenia biurokratyczne, administracyjne i i logistyczne, a także ryzyko wysokich kar finansowych dla firm tej branży, często małego i średniego biznesu. Po drugie w związku z tym, że beton jest towarem o krótkim okresie wiązania, rygorystyczny system SENT, wymagający natychmiastowej aktualizacji danych o przewozie, utrudniałby, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiałby, terminowe i bezpieczne realizowanie takich dostaw.

3. Jeszcze wcześniej i to przy pomocy rozporządzenia minister Domański od 17 marca tego roku, zdecydował się objąć systemem SENT przewozy odzieży i obuwia przez przedsiębiorców, przekraczających 20 kg w przypadku odzieży i 20 par butów. Ponieważ handlem odzieżą i obuwiem zajmuje się w Polsce tysiące mikro i małych przedsiębiorców i to najczęściej na targowiskach, rejestracja takich przewozów każdego dnia przed wyjazdem na targowisko i z powrotem, spowodowała wręcz paraliż tego rodzaju działalności gospodarczej. Było to tym bardziej niszczące tę branżę, ponieważ ci przedsiębiorcy stali się „wdzięcznymi” podmiotami do kontrolowania i wymierzania bardzo wysokich kar przez służby skarbowe ,a minimalna wielkość tej kary została ustalona na poziomie aż 20 tys zł.

4. W tej sytuacji rozpoczęły się liczne protesty przedsiębiorców tej branży, najpierw o charakterze lokalnym, ale ich swoistym zwieńczeniem, była wielotysięczna manifestacja 14 maja w Warszawie, najpierw pod ministerstwem finansów, a później także pod Sejmem. W rezultacie tego protestu minister finansów zdecydował się podnieść limity odzieży i obuwia i wyłączyć z obowiązku rejestracji w systemie SENT mikro przedsiębiorców, ale nie zadowoliło to przedsiębiorców tej branży i protesty trwały dalej. Co więcej branża zapowiedziała organizację ogólnopolskiego wielkiego protestu w dniu 22 czerwca w Krakowie, co spowodowało reakcję resortu ministra Domańskiego, który opublikował rozporządzenie obowiązujące od 20 czerwca, w którym wyłączono zgłaszanie do systemu SENT przewozów odzieży i obuwia w sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT), a także eksportu tych towarów poza UE. Natomiast do systemu SENT muszą być zgłaszane, tak jak do tej pory, import odzieży i obuwia z krajów trzecich, wewnątrzwspólnotowe nabycia tych towarów (WNT), a także tranzyt tych towarów przez terytorium Polski. W ten sposób minister finansów po 3 miesiącach obowiązywania rejestracji przewozów odzieży i obuwia, tak naprawdę przyznał się do poważnego błędu w poszukiwaniu dodatkowych dochodów budżetowych u wielu tysięcy mikro i małych polskich przedsiębiorców i chyłkiem się z tego wycofał.

5. Teraz resort finansów pracuje nad zmianami w opodatkowaniu firm, które wybrały opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanymi i płacą go wg stawki 8,5%, w sytuacji kiedy nie zatrudniają pracownika, miałby płacić podatek od nadwyżki przychodów rocznych powyżej 100 tys zł, podatek wg stawki 15%. Stawką wynoszącą 8,5%, obecnie może być opodatkowana jednoosobowa działalność gospodarcza między innymi w branży szkoleniowej, kosmetyczek, fryzjerów, instruktorów nauki jazdy, trenerów personalnych, firm sprzątających, krawców, zegarmistrzów, serwisów, pralni czy niań prowadzących działalność gospodarczą. To przynajmniej kilkaset tysięcy firm, przykładowo podatek dla takiej firmy o przychodzie rocznym w wysokości 200 tys zł teraz podatek ( 8,5% od 200 tysięcy przychodu), wynosi obecnie 17 tysięcy złotych, po podwyżce podatku ( 8,5% od 100 tys zł i 15% od kolejnych 100 tys zł), wynosiłby 23,5 tys zł, a więc, byłby o 6,5 tysiąca wyższy, czyli aż o blisko 40%.

6. Ta propozycja ministerstwa już na tym etapie wywołała wręcz wrzenie w mediach społecznościowych, protestują także organizacje zrzeszające tego rodzaju przedsiębiorców między innymi Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, czy Krajowa Rada Doradców Podatkowych, ale resort finansów wydaje się w tej sprawie zdeterminowany. Ja widać z powyższego nerwowe poszukiwanie dodatkowych środków finansowych przez ministra Domańskiego trwa już od wielu miesięcy i ma to miejsce w sytuacji kiedy wyraźnie nie pilnuje on zasadniczych strumieni podatkowych, o czym świadczy drugi już rok z rzędu nie wykonania dochodów podatkowych. W roku 2024 było to aż 56 mld zł, o tyle mniejsze było wykonanie odchodów podatkowych w stosunku do wielkości planowanych, w 2025 blisko 42 mld zł w tym aż ok 28 mld zł z podatku VAT, ok. 5,6 mld zł z akcyzy, ok. 7 mld zł z CIT i ok. 3 mld zł i to w sytuacji kiedy mamy przyzwoity poziom wzrostu gospodarczego 3,2% PKB w 2024 i 3,6% PKB w 2025 roku. Panie ministrze Domański, tych zasadniczych strumieni dochodów podatkowych trzeba pilnować, a nie ścigać mikro, małych i średnich przedsiębiorców, coraz bardziej absurdalnymi pomysłami na dodatkowe opodatkowanie.