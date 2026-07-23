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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

O północy mija termin ultimatum. Wiemy, kiedy spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim

Do północy mają czas wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o braku przynależności do „prowadzących działalność polityczną” stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Wiemy, kiedy w tej sprawie spotkają się prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki.

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Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki · fot. PiS via Flickr.com

Konflikt w PiS trwa. W ubiegłym tygodniu komitet polityczny podjął uchwałę, zgodnie z którą parlamentarzyści PiS są zobligowani do złożenia wspomnianej deklaracji pod groźbą wykluczenia z partii. Chodzi tu przede wszystkim o stowarzyszenie „Rozwój Plus”, założone przez Morawieckiego. Założone przez Jacka Sasina stowarzyszenie „Po pierwsze Polska” zakończyło działalność już tydzień temu, w środę 15 lipca, kiedy pojawiła się informacja o ultimatum.

Zupełnie inaczej zareagował Morawiecki, który zapewnił o chęci pozostania w „obozie patriotycznym”, jednocześnie nie zamierzając rezygnować z działalności stowarzyszenia i zaplanowanego na ostatni dzień lipca „grilla”, podczas którego będą miały miejsce panele i dyskusje na temat przyszłości naszego kraju.

Choć wcześniej politycy zapewniali, że nie ma terminu kolejnego spotkania byłego premiera z prezesem PiS, wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że odbędzie się ono dziś o godzinie 12:00 w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej. Warto dodać, ze wcześniejsze rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, które odbyły się w ubiegły piątek, nie przyniosły rozstrzygnięcia. 

 

 

Źródło: dam/niezalezna.pl

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