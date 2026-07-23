Konflikt w PiS trwa. W ubiegłym tygodniu komitet polityczny podjął uchwałę, zgodnie z którą parlamentarzyści PiS są zobligowani do złożenia wspomnianej deklaracji pod groźbą wykluczenia z partii. Chodzi tu przede wszystkim o stowarzyszenie „Rozwój Plus”, założone przez Morawieckiego. Założone przez Jacka Sasina stowarzyszenie „Po pierwsze Polska” zakończyło działalność już tydzień temu, w środę 15 lipca, kiedy pojawiła się informacja o ultimatum.

Zupełnie inaczej zareagował Morawiecki, który zapewnił o chęci pozostania w „obozie patriotycznym”, jednocześnie nie zamierzając rezygnować z działalności stowarzyszenia i zaplanowanego na ostatni dzień lipca „grilla”, podczas którego będą miały miejsce panele i dyskusje na temat przyszłości naszego kraju.

Choć wcześniej politycy zapewniali, że nie ma terminu kolejnego spotkania byłego premiera z prezesem PiS, wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że odbędzie się ono dziś o godzinie 12:00 w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej. Warto dodać, ze wcześniejsze rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, które odbyły się w ubiegły piątek, nie przyniosły rozstrzygnięcia.