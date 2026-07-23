Dziś mija dokładnie rok od objęcia przez Waldemara Żurka resortu sprawiedliwości. Zastąpił on w tej funkcji Adama Bodnara. „Rzeczpospolita” jednoznacznie ocenia, że w tym czasie nie doczekano się sukcesu. Wprost stwierdzono, że obecnie „minister walczy o przetrwanie”.

Dziennikarze podkreślają, że chodzi m.in. o sprawy neosędziów i KRS, których nie udało się rozwiązać. Dodano, że „obronną ręką” udało się wyjść ze sprawy KRS, choć i w tej kwestii, jak czytamy:

„Rada działa, choć krytycy zarzucają, że zasiadają w niej niemal wyłącznie członkowie jednej frakcji sędziowskiej”.

Żurek ma być na cenzurowanym również w sprawie Trybunału Konstytucyjnego czy przedłużających się spraw w sądach. Wciąż nie została też rozdzielona funkcja prokuratora generalnego i szefa resortu sprawiedliwości – zaznaczono.