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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Polityka

Żurek w tarapatach? Minister sprawiedliwości „walczy o przetrwanie”

„Szefowi resortu sprawiedliwości nie udało się usprawnić sądów i wyprowadzić Temidy z poważnego kryzysu. Pozostaje czekanie na przełom” – informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Dziennik zauważa, że Waldemar Żurek jest w bardzo trudnym położeniu.

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek · fot. ilustracyjne - Klub Lewicy via Wikipedia, domena publiczna

Dziś mija dokładnie rok od objęcia przez Waldemara Żurka resortu sprawiedliwości. Zastąpił on w tej funkcji Adama Bodnara. „Rzeczpospolita” jednoznacznie ocenia, że w tym czasie nie doczekano się sukcesu. Wprost stwierdzono, że obecnie „minister walczy o przetrwanie”.

Dziennikarze podkreślają, że chodzi m.in. o sprawy neosędziów i KRS, których nie udało się rozwiązać. Dodano, że „obronną ręką” udało się wyjść ze sprawy KRS, choć i w tej kwestii, jak czytamy:

„Rada działa, choć krytycy zarzucają, że zasiadają w niej niemal wyłącznie członkowie jednej frakcji sędziowskiej”.

Żurek ma być na cenzurowanym również w sprawie Trybunału Konstytucyjnego czy przedłużających się spraw w sądach. Wciąż nie została też rozdzielona funkcja prokuratora generalnego i szefa resortu sprawiedliwości – zaznaczono.

Źródło: dam/PAP

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