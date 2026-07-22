Obajtek: Pokój w PiS! Tego potrzebujemy

Wcześniej już informowaliśmy, że Daniel Obajtek wystąpił ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i zadeklarował pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości. Decyzję europoseł podjął po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez kierownictwo partii.

Choć pojawiają się medialne doniesienia o możliwości spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że na ten moment w kalendarzu prezesa ugrupowania nie ma żadnego spotkania, a termin na złożenie oświadczenia jest do czwartku.

„Jestem za jednością w PiS” – poinformował z kolei Daniel Obajtek.

Dalej zaznaczył jednoznacznie:

„To jest moja jasna deklaracja. Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego”.

Zaapelował, aby jego deklaracji o jedności nie wykorzystywać do dalszych ataków i kłótni. Podkreślił:

„Pokój w PiS! Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy”.