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Środa XVI tygodnia okresu zwykłego 22 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Obajtek: Pokój w PiS! Tego potrzebujemy

Do czwartku członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mają czas na podpisanie deklaracji, w której potwierdzają, że nie należą do żadnych stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną. W przypadku braku takiej deklaracji grozi usunięcie z partii. Głos w sprawie zabrał m.in. europoseł Daniel Obajtek.

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Daniel Obajtek
Daniel Obajtek · fot. Fot. Szczecinianka00 via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Wcześniej już informowaliśmy, że Daniel Obajtek wystąpił ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i zadeklarował pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości. Decyzję europoseł podjął po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez kierownictwo partii.

Choć pojawiają się medialne doniesienia o możliwości spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że na ten moment w kalendarzu prezesa ugrupowania nie ma żadnego spotkania, a termin na złożenie oświadczenia jest do czwartku.

„Jestem za jednością w PiS” – poinformował z kolei Daniel Obajtek.

Dalej zaznaczył jednoznacznie:

„To jest moja jasna deklaracja. Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego”.

Zaapelował, aby jego deklaracji o jedności nie wykorzystywać do dalszych ataków i kłótni. Podkreślił:

„Pokój w PiS! Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy”.

Źródło: dam/x.com,niezalezna.pl

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