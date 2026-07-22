„Po mojej interwencji poselskiej Narodowy Instytut Onkologii zwolnił zamieszanego w aferę prosektorium Szpitala Południowego lekarza Kamila Sokoła” – przekazał Cieszyński.

Podkreślił:

„Presja ma sens, zapraszam do zgłaszania afer w ochronie zdrowia”.

Poniżej zamieścił dane, które można zobaczyć w dołączonym do tej informacji wpisie z x.com.

W odpowiedzi, jaką Instytut przesłał Cieszyńskiemu czytamy między innymi, że:

„[…] kierownictwo przeprowadziło rozmowę z p. Kamilem Sokołem i podjęło decyzję o rozwiązaniu zawartej z nim umowy cywilnoprawnej (kontraktowej)”.

Dodano, że kierownictwo instytutu podjęło taką decyzję na podstawie własnej oceny zaistniałych zdarzeń.

Wspomniany Kamil Sokół był jedną z osób, która uczestniczyła 12 sierpnia w sekcji zwłok pacjenta, którego ciało znaleziono w jednej z łazienek Warszawskiego Szpitala Południowego. Nagranie z rozmowy podczas sekcji opublikował portal Zero.pl, który nagłośnił całą aferę. W trakcie nagrania słyszymy, jak koordynator prosektorium Artur Habowski mówi do lekarza: "To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było".