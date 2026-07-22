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Środa XVI tygodnia okresu zwykłego 22 lipca 2026

Sondaż

Tak dobrze jeszcze nie było! Fenomenalny wynik prezydenta Nawrockiego

Polacy coraz lepiej oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego. Dowodzą tego wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

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karol nawrocki prezydent.jpg
karol nawrocki prezydent.jpg · fot. Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu (Flickr), CC BY 4.0

Według badania przeprowadzonego w lipcu, prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia aż 56 proc. uczestników sondażu. To oznacza, że od czerwca to poparcie wzrosło aż o 5 punktów procentowych.

Jeśli chodzi o osoby krytycznie oceniające głowę państwa, odsetek ten spadł z 39 proc. w czerwcu do 37 proc.

Tak dobrych ocen pracy prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze nie było. Do tej pory największym poparciem cieszył się on we wrześniu ubiegłego roku – pozytywne oceny stanowił 54 proc. Wynik z lipca tego roku stanowi wobec tego rekord.

Jednocześnie Polacy tracą zaufanie do rządzących. Prace polskiego Sejmu pozytywnie ocenia tylko 27 proc. badanych – to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Oceny negatywne stanowią z kolei aż 58 proc. odpowiedzi – tu z kolei odnotowano wzrost. W przypadku Senatu oceny negatywne stanowiły 43 proc. odpowiedzi, a pozytywne – tylko 31 proc.

 

 

Źródło: dam/CBOS,niezalezna.pl

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