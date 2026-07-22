Według badania przeprowadzonego w lipcu, prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia aż 56 proc. uczestników sondażu. To oznacza, że od czerwca to poparcie wzrosło aż o 5 punktów procentowych.
Jeśli chodzi o osoby krytycznie oceniające głowę państwa, odsetek ten spadł z 39 proc. w czerwcu do 37 proc.
Tak dobrych ocen pracy prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze nie było. Do tej pory największym poparciem cieszył się on we wrześniu ubiegłego roku – pozytywne oceny stanowił 54 proc. Wynik z lipca tego roku stanowi wobec tego rekord.
Jednocześnie Polacy tracą zaufanie do rządzących. Prace polskiego Sejmu pozytywnie ocenia tylko 27 proc. badanych – to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Oceny negatywne stanowią z kolei aż 58 proc. odpowiedzi – tu z kolei odnotowano wzrost. W przypadku Senatu oceny negatywne stanowiły 43 proc. odpowiedzi, a pozytywne – tylko 31 proc.
⏰ Ocena działalności prezydenta @NawrockiKn w lipcowym sondażu: 56% ocen dobrych, 37% ocen złych.
📊 Najnowszy komunikat #CBOS: "Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lipcu"➡️https://t.co/TbEaHyH2aA pic.twitter.com/5K66j7jmvL
— CBOS (@CBOS_Info) July 21, 2026
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