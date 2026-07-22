Według badania przeprowadzonego w lipcu, prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia aż 56 proc. uczestników sondażu. To oznacza, że od czerwca to poparcie wzrosło aż o 5 punktów procentowych.

Jeśli chodzi o osoby krytycznie oceniające głowę państwa, odsetek ten spadł z 39 proc. w czerwcu do 37 proc.

Tak dobrych ocen pracy prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze nie było. Do tej pory największym poparciem cieszył się on we wrześniu ubiegłego roku – pozytywne oceny stanowił 54 proc. Wynik z lipca tego roku stanowi wobec tego rekord.

Jednocześnie Polacy tracą zaufanie do rządzących. Prace polskiego Sejmu pozytywnie ocenia tylko 27 proc. badanych – to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do czerwca. Oceny negatywne stanowią z kolei aż 58 proc. odpowiedzi – tu z kolei odnotowano wzrost. W przypadku Senatu oceny negatywne stanowiły 43 proc. odpowiedzi, a pozytywne – tylko 31 proc.