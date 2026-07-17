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Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

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Jak wygląda Polska pod rządami Tuska? Te odpowiedzi mówią wszystko!

Kolejne fatalne wieści dla rządu Donalda Tuska. Polacy odpowiedzieli, jak wygląda obecnie sytuacja w kraju.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. Fot. FinnishGovernment - Eastern Flank Summit 16 December 2025 via Wikipedia, CC BY 4.0

W badaniu CBOS będącym analizą opracowaną na podstawie wyników badań przeprowadzanych w pierwszej połowie roku na podstawie odpowiedzi 5863 osób aż 47 proc. respondentów oceniło, że sytuacja w Polsce rozwija się w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych, a 22 proc. nie ma jednoznacznej opinii w tej kwestii.

Krytyczne głosy przeważały w południowo-wschodniej Polsce – na Podkarpaciu negatywne oceny stanowiły 57 proc. odpowiedzi,  w lubelskim – 55 proc., a w świętokrzyskim 53 proc.

Negatywnych ocen było najmniej w województwach lubuskim i zachodniopomorskim – 40 proc. Pozytywnych ocen najwięcej było w województwie śląskim – 38 proc. W przypadku województwa pomorskiego pozytywne oceny stanowiły 34 proc. odpowiedzi, ale jednocześnie 52 proc. badanych jest zdania, że sytuacja zmierza w złym kierunku.

W badaniu pytano też o stosunek do rządu. Jak wynika z badań– 41 proc. ankietowanych określa się jako jego przeciwnicy, a 33 proc. - jako zwolennicy. 22 proc. pozostaje obojętnych, a 3 proc. nie ma zdania. Najniższe poparcie dla rządu zanotowaniu na Podkarpaciu, gdzie 52 proc. odpowiedziało, że jest jego przeciwnikami i zaledwie 17 proc. - zwolennikami. Największe poparcie rząd Donalda Tuska zanotował w województwie pomorskim – 42 proc. W kujawsko-pomorskim było to 40 proc., a w mazowieckim – 39.

Źródło: dam/PAP

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