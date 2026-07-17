Mądry, mądrzejszy... Kotula

Polityk była pytana o pomysł minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, której zdaniem wiek emerytalny kobiet powinien być związany z liczbą posiadanych dzieci i w ten sposób kobiety nieposiadające potomstwa pracowałyby do 65. roku życia, tak jak mężczyźni.

Kotuli ten pomysł się nie podoba i zaczęła argumentować, że kobiety mają… więcej obowiązków domowych. Przywoływała badania, zgodnie z którymi ów podział w polskich domach ma być „daleki od satysfakcjonującego”. Red. Piotr Witwicki pytał polityk:

„W wielu państwach europejskich ten wiek jest zrównany. Pani teraz będzie mówiła, że ktoś więcej sprząta w domu, tak?”.

Ta odparła, że w jej ocenie ma znaczenie, kto wykonuje większość obowiązków domowych. Dziennikarz skwitował, że w jego ocenie jest to wygodny argument, aby „wysadzić tę sprawę powietrze”, ponieważ zawsze będzie tak, że ktoś będzie robił czegoś więcej. Dyskusję na antenie i argumenty Kotuli podsumował na x.com Krzysztof Stanowski z Kanału ZERO:

„Rządzą nami wariaci”.