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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

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Media: Mejza jesienią zawalczy z Murańskim w klatce

Poseł Łukasz Mejza, który po kolejnych wywoływanych przez siebie skandalach znalazł się poza klubem Prawa i Sprawiedliwości, teraz chce wywołać kolejne kontrowersje. Jesienią niezrzeszony obecnie parlamentarzysta ma zawalczyć na gali freak fight, a jego przeciwnikiem ma zostać nazywany przez premiera Donalda Tuska „postacią znaną” Jacek Murański.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, TVM - TV Murańscy)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, TVM - TV Murańscy)

Swoimi ustaleniami dzieli się „Rzeczpospolita”, która donosi, że Mejza podpisał już umowę z Prime MMA. Do jego walki z Jackiem Murańskim ma dojść już za kilka miesiecy. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” sam Mejza tych ustaleń nie potwierdził.

- „Są poważne oferty, nawet kilka, i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem”

- stwierdził.

Inaczej jednak sprawę komentuje Murański.

- „Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą”

- oświadczył.

Freak fighty to pojedynki znanych osób, na co dzień niezwiązanych ze sportami walki, w formule mieszanych sztuk walki. 

Źródło: Rp.pl, Fronda.pl

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