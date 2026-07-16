Media: Mejza jesienią zawalczy z Murańskim w klatce

Swoimi ustaleniami dzieli się „Rzeczpospolita”, która donosi, że Mejza podpisał już umowę z Prime MMA. Do jego walki z Jackiem Murańskim ma dojść już za kilka miesiecy. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” sam Mejza tych ustaleń nie potwierdził.

- „Są poważne oferty, nawet kilka, i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem”

- stwierdził.

Inaczej jednak sprawę komentuje Murański.

- „Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą”

- oświadczył.

Freak fighty to pojedynki znanych osób, na co dzień niezwiązanych ze sportami walki, w formule mieszanych sztuk walki.