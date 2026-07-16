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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

Afera

Kolejna afera w Ministerstwie Zdrowia! Cieszyński publikuje nagranie

Poseł PiS Janusz Cieszyński ujawnił otrzymane od sygnalisty nagranie rozmowy pomiędzy wiceprezesem NFZ Markiem Augustynem a pracownikiem szpitala, którego dyrektorem jest radna KO Beata Pochodnia. Parlamentarzysta podkreśla, iż nagranie to jest „kolejnym dowodem na to, że pieniądze w systemie ochrony zdrowia trafiają nie tam, gdzie powinny, a tam, gdzie rządzą kolesie obecnej władzy”.

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Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)

Chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, znany jako „Parkitka”, którego dyrektorem jest radna Koalicji Obywatelskiej i „koleżanka Izabeli Leszczyny”, a jej zastępcą żona wiceprezesa NFZ Marka Augustyna. 

- „Na nagraniu wiceprezes NFZ instruuje, w jaki sposób poprawić błędnie przygotowany wniosek o tzw. IOWISZ. Chodzi o ocenę zasadności inwestycji, którą przy każdym projekcie wykonuje Ministerstwo Zdrowia”

- wyjaśnia poseł Cieszyński.

- „Nie wiem, z kiedy pochodzi to nagranie. Ale wczoraj podczas kontroli poselskiej w Ministerstwie ustaliłem, że na początku tego roku częstochowski szpital złożył do ministerstwa protest w sprawie o numerze wymienionym na nagraniu. Po ponownym rozpatrzeniu punktację podniesiono z 0 punktów do... 8713,19”

- dodaje.

Wedle informacji, które parlamentarzysta uzyskał w resorcie zdrowia, szpital ten złożył wniosek o około 100 mln zł w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

- „Będę bacznie obserwował wyniki tego konkursu, ponieważ środków z pewnością nie wystarczy dla wszystkich chętnych”

- zapewnia b. wiceminister zdrowia. 

W tym kontekście poseł przypomina o zawiadomieniu CBA przez byłą minister zdrowia Izabelę Leszczynę, która oskarżała urzędników z czasów PiS o manipulowanie wynikami konkursu na inwestycje w onkologię z Funduszu Medycznego.

- „CBA w raporcie z kontroli zmiażdżyło te pomówienia. Dziś okazuje się, że pani Leszczyna po prostu myślała, że wszyscy działają tak, jak jej ludzie”

- stwierdza Cieszyński.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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