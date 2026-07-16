Na zlecenie Rosji wychwalał Banderę. Młody dywersant w rękach polskich służb

Do sądu wpłynął już akt oskarżenia wobec Ilji K., który realizował zadania sabotażowe i dywersyjne na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Od listopada 2024 roku do sierpnia 2025 roku miał dopuścić się 47 przestępstw.
- „Młody Ukrainiec na zlecenie rosyjskich służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. Znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca pamięci, m.in. pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej”
- przekazał Dobrzyński.
Nastolatek usłyszał też zarzut przygotowywania aktów dywersji z wykorzystaniem drona. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
ABW zaznacza, że w toku postępowania udało się zidentyfikować mechanizm rekrutowania agentów za pomocą komunikatorów internetowych oraz opłacania ich kryptowalutami.
- „Po raz kolejny udało się ujawnić mechanizm działania rosyjskich służb specjalnych, które realizowały własne interesy inspirując wzniecanie konfliktów pomiędzy narodami polskim i ukraińskim”
- czytamy w komunikacie ABW.
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