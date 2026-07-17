Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą wspólnie z Prokuraturą Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się nielegalną produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu środków farmaceutycznych. Wśród oferowanych preparatów znajdowały się m.in. hormon wzrostu, leki stosowane w leczeniu otyłości oraz sterydy anaboliczne.

Produkty tego rodzaju są legalnie dostępne wyłącznie na receptę i powinny być stosowane pod kontrolą lekarza. Ich przyjmowanie bez nadzoru medycznego, w szczególności, gdy pochodzą z nieznanego źródła i zostały wyprodukowane poza kontrolą uprawnionych instytucji, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy nielegalnie wytwarzali preparaty, głównie przeznaczonych do iniekcji. Produkcja miała odbywać się w miejscach zamieszkania podejrzanych, a gotowe produkty przechowywano w wynajętym pomieszczeniu magazynowym, w których panujące warunki odbiegały od wymaganych przepisami.

Według ustaleń funkcjonariuszy CBŚP nielegalne preparaty były dostarczane odbiorcom poprzez firmy kurierskie. Członkowie grupy mieli podejmować działania mające utrudnić ich identyfikację, wykorzystując m.in. fałszywe dane podczas realizacji transakcji.

Podczas działań przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami Polski.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec całej trójki tymczasowe aresztowanie.

W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili magazyn, w którym znajdowały się gotowe do dalszej dystrybucji produkty. Policjanci zabezpieczyli pięć palet nielegalnych preparatów. Na miejscu ujawniono również kompletne zestawy służące do przygotowywania i konfekcjonowania produktów, w tym etykiety, puste opakowania oraz komponenty wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych. Ich rodzaj, skład, ilość oraz szacunkowa wartość zostaną określone po przeprowadzeniu pełnej analizy zabezpieczonego materiału, w tym specjalistycznych badań laboratoryjnych i opinii biegłych.

Eksperci z zakresu farmacji podkreślają, że produkcja, przechowywanie i transport produktów leczniczych, szczególnie preparatów przeznaczonych do wstrzykiwania, wymagają zachowania rygorystycznych norm jakości i sterylności. Ich naruszenie może prowadzić m.in. do zakażeń, poważnych powikłań, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie zwalcza zorganizowaną przestępczość związaną z nielegalną produkcją i handlem produktami leczniczymi. Funkcjonariusze podejmują działania zarówno wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie takich preparatów, jak i członków grup zajmujących się ich magazynowaniem, dystrybucją oraz ukrywaniem dochodów pochodzących z przestępczej działalności.