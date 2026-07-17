W komunikacie Siostry zaapelowały:
„Otoczmy to dziecko naszą modlitwą, prosząc, aby Maryja okryła je swoim płaszczem opieki, prowadziła przez życie i postawiła na jego drodze ludzi pełnych miłości i dobra”.
Prosiły też o to, by w tym dniu pamiętać o modlitwie za mamę pozostawionego dziecka oraz „[…] wszystkich, którzy każdego dnia z troską i oddaniem służą ochronie życia”.
O sprawie pisze także Radio Niepokalanów, które zapewniło, że dziecko natychmiast objęto niezbędną opieką.
„To już siódmy przypadek pozostawienia dziecka w warszawskim Oknie Życia od momentu jego uruchomienia” – czytamy.
Okno Życia w tym miejscu otwarto 25 maja 2009 roku.
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