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Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

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Kolejne dziecko uratowane w Oknie Życia!

„Dziś, we wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, do Okna Życia przy ul. Kłopotowskiego 18 w Warszawie trafił noworodek” – poinformowały na Facebooku Siostry Loretanki.

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Okno Życia
Okno Życia · fot. Fot. ilustracyjne Skelanard via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

W komunikacie Siostry zaapelowały:

„Otoczmy to dziecko naszą modlitwą, prosząc, aby Maryja okryła je swoim płaszczem opieki, prowadziła przez życie i postawiła na jego drodze ludzi pełnych miłości i dobra”.

Prosiły też o to, by w tym dniu pamiętać o modlitwie za mamę pozostawionego dziecka oraz „[…] wszystkich, którzy każdego dnia z troską i oddaniem służą ochronie życia”.

O sprawie pisze także Radio Niepokalanów, które zapewniło, że dziecko natychmiast objęto niezbędną opieką.

„To już siódmy przypadek pozostawienia dziecka w warszawskim Oknie Życia od momentu jego uruchomienia” – czytamy.

Okno Życia w tym miejscu otwarto 25 maja 2009 roku. 

 

Źródło: dam/Facebook,radioniepokalanow.pl

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