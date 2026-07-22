Jak podał „Wall Street Journal”, powołując się na ustalenia izraelskiego wywiadu przekazane władzom USA, Iran miał przenieść tysiące wirówek do wzbogacania uranu do rozbudowywanego od lat systemu tuneli pod górą Kolang w pobliżu ośrodka Natanz. Obiekt ma znajdować się ponad 100 metrów pod powierzchnią ziemi, co czyni go wyjątkowo trudnym do zniszczenia w przypadku ataku lotniczego.

Zdaniem Izraela taka relokacja to próba zabezpieczenia programu nuklearnego i zachowania możliwości jego szybkiej odbudowy. Tym bardziej że inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie uzyskali dostępu do tego miejsca, co dodatkowo podsyca obawy dotyczące rzeczywistego zakresu prowadzonych tam prac.

Podczas spotkania z prezydentem Libanu Josephem Aounem, Trump – cytowany przez agencję AFP – ostrzegł, że „Wkrótce uderzymy w ten obszar i zrobimy to bardzo intensywnie”. Dodał również, że ewentualne zakończenie konfliktu na obecnym etapie mogłoby pozwolić Iranowi odbudować kraj w ciągu 20–25 lat.