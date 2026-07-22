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Środa XVI tygodnia okresu zwykłego 22 lipca 2026

USA

„Wkrótce uderzymy”. Podziemny kompleks nuklearny Iranu na celowniku USA

Donald Trump zapowiedział możliwość uderzenia w irański obiekt nuklearny, jasno sygnalizując, że konflikt z Teheranem wcale nie zmierza ku końcowi. Według jego słów celem może stać się ukryty głęboko pod ziemią kompleks Pickaxe Mountain, który w ostatnim czasie znalazł się w centrum zainteresowania wywiadów i analityków.

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Donald Trump podczas konferencji
Donald Trump podczas konferencji · fot. Fot. The White House via Wikipedia, domena publiczna

Jak podał „Wall Street Journal”, powołując się na ustalenia izraelskiego wywiadu przekazane władzom USA, Iran miał przenieść tysiące wirówek do wzbogacania uranu do rozbudowywanego od lat systemu tuneli pod górą Kolang w pobliżu ośrodka Natanz. Obiekt ma znajdować się ponad 100 metrów pod powierzchnią ziemi, co czyni go wyjątkowo trudnym do zniszczenia w przypadku ataku lotniczego.

Zdaniem Izraela taka relokacja to próba zabezpieczenia programu nuklearnego i zachowania możliwości jego szybkiej odbudowy. Tym bardziej że inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie uzyskali dostępu do tego miejsca, co dodatkowo podsyca obawy dotyczące rzeczywistego zakresu prowadzonych tam prac.

Podczas spotkania z prezydentem Libanu Josephem Aounem, Trump – cytowany przez agencję AFP – ostrzegł, że „Wkrótce uderzymy w ten obszar i zrobimy to bardzo intensywnie”. Dodał również, że ewentualne zakończenie konfliktu na obecnym etapie mogłoby pozwolić Iranowi odbudować kraj w ciągu 20–25 lat.

Źródło: dam/dorzeczy.pl

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