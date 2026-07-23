Kard. Parolin: Perspektyw pokoju na Ukrainie wciąż brak

Eskalacja na Ukrainie

Kard. Parolin odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas prezentacji książki „Wielkanoc pokoju. Od Jana XXIII do Leona XIV ku Jubileuszowi 2033 roku” autorstwa dziennikarza i dyrektora Tg2 Antonio Preziosiego.

Komentując najnowsze wydarzenia na Ukrainie, sekretarz stanu ocenił, że sytuacja zmierza w kierunku przeciwnym do oczekiwanego.

„Wydaje mi się, że niestety idziemy w przeciwnym kierunku: następuje eskalacja, podczas gdy perspektywy pokoju wciąż nie istnieją” – powiedział.

Kardynał przywołał informacje przekazane przez abp. Paula Richarda Gallaghera, sekretarza ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, który wrócił z sześciodniowej misji na Ukrainie. W nocy z soboty na niedzielę doszło tam do jednego z najsilniejszych rosyjskich ataków od początku wojny.

Powrót do negocjacji

Odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, kard. Parolin wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.

„Nie wiem, jak zakończy się ta sprawa. Sądzę, że wie to niewielu, a być może nikt” – stwierdził. Jak zaznaczył, istniała nadzieja, że podpisane porozumienie będzie skuteczne.

Sekretarz stanu wyraził nadzieję na powrót do negocjacji i osiągnięcie trwałego porozumienia „dla dobra tego kraju, a także dla dobra świata”. „Takie sytuacje zagrażają pokojowi” – podkreślił.

Mosty zamiast murów

Kard. Parolin skomentował również doniesienia o murze budowanym przez izraelską armię w Strefie Gazy.

„Możemy powtórzyć to w formie hasła: »nie« dla murów, »tak« dla mostów” – powiedział, wskazując, że słowa te wyrażają stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec tej inicjatywy.

Bolonia: prawda przeciwko przemocy

Sekretarz stanu odniósł się także do aktów przemocy, do których doszło w Bolonii po śmierci Abderrahima Fakira. Przedsiębiorca marokańskiego pochodzenia zmarł podczas policyjnej interwencji. Kard. Parolin wyraził nadzieję, że uda się ustalić prawdę, a postępowanie będzie prowadzone „w atmosferze spokoju, z pewnością bez przemocy”.

Kard. Parolin podkreślił ponadto, że Kościół nie przestaje przypominać o wartościach służących pokojowi i dialogowi. Nawiązując do przypowieści o siewcy, wyraził nadzieję, że te słowa „przyniosą owoce” i będą służyć „pokojowemu i konstruktywnemu współistnieniu”.