Jak przypomina KUL, ks. prof. Szostek swoją drogę naukową w dużej mierze związał właśnie z tą lubelską uczelnią. Wśród zagadnień, którymi się zajmował, były racjonalne podstawy etyki, problematyka sumienia, godność osoby, wolność, miłość oraz odpowiedzialność społeczna. Badał też antropologiczną i etyczną myśl Karola Wojtyły.

Obecny rektor KUL wskazał, że ks. prof. Szostek „nie traktował etyki jako zamkniętej dyscypliny akademickiej. Interesowało go to, w jaki sposób prawda o człowieku przekłada się na jego decyzje, relacje z innymi i odpowiedzialność za wspólnotę. Potrafił mówić o sprawach fundamentalnych bez upraszczania ich i bez zastępowania argumentów deklaracjami”.

Badacz myśli Karola Wojtyły

Ks. prof. Szostek był przedstawicielem środowiska lubelskiej szkoły filozoficznej. Był uczniem i współpracował z ks. prof. Tadeuszem Styczniem, kontynuatorem prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki KUL. Zmarły uczony analizował i rozwijał myśl przyszłego papieża. Koncentrował się przede wszystkim na związku wolności z prawdą, roli sumienia oraz godności osoby jako podstawie ocen moralnych.

Był wierny tradycji intelektualnej KUL, ale nie pojmował tej wierności jako powtarzania gotowych odpowiedzi – zaznaczył ks. prof. Kalinowski. – Zadaniem uniwersytetu było dla niego stawianie trudnych pytań, rzetelne ważenie argumentów i obrona prawa do uczciwej debaty. Tak rozumiał odpowiedzialność uczonego”.

Różnorodne zainteresowania naukowe

Ks. prof. Szostek zabierał głos także w sprawach wykraczających poza filozofię akademicką, o czym przypomniał ks. prof. Kalinowski. Wypowiadał się na temat bioetyki, kary śmierci, odpowiedzialności społecznej, kondycji Kościoła, wolności uniwersytetu oraz granic posłuszeństwa wobec instytucji. Poza tym nie unikał sporów, również wtedy, gdy jego stanowisko spotykało się z krytyką.

„Jego zdolność do dialogu nie oznaczała rezygnacji z własnych przekonań. Przeciwnie – wynikała z przekonania, że drugiego człowieka należy traktować poważnie, a więc odpowiadać na jego argumenty, nie zaś przypisywać mu intencje lub zamykać rozmowę. W życiu publicznym i akademickim był to głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny” – podkreślił rektor KUL.

Ważna spuścizna

Ks. prof. Mirosław Kalinowski podsumował: „Żegnamy uczonego, który pozostawił po sobie nie tylko publikacje i dorobek akademicki, lecz także określony sposób myślenia o uniwersytecie: jako wspólnocie poszukującej prawdy, świadomej odpowiedzialności za słowo i zdolnej do prowadzenia rozmowy ponad środowiskowymi oraz światopoglądowymi podziałami. To ważna część dziedzictwa KUL”.

Związki ze środowiskiem naukowym m.in. w Polsce i w Rzymie

Jak przypomina KUL, ks. prof. Andrzej Szostek MIC urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1970 r., a wieczyste 15 sierpnia 1973 r. Wyświęcony na kapłana został 23 czerwca 1974 r. w Górze Kalwarii.

Ukończył studia filozoficzne na KUL. Doktorat uzyskał w 1978 roku, habilitację w 1989 roku, a tytuł profesora nauk humanistycznych w 1997 roku. Pełnił funkcję prorektora, a w latach 1998–2004 był rektorem uczelni. Kierował Katedrą Etyki i uczestniczył w pracach Instytutu Jana Pawła II KUL oraz kwartalnika „Ethos”. Był nauczycielem kilku pokoleń studentów i badaczy.

Poza KUL wykładał także na Pontificia Università Lateranense w Rzymie, Uniwersytecie Letnim Polskiego Instytutu Kultury w Rzymie oraz w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie.