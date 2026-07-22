„To informacja nieoficjalna, ale pewna. Jak dowiedział się Kanał Zero, to nie Przemysław Czarnek, to nie Mateusz Morawiecki. Kandydatem prawicy na premiera po zwycięskich wyborach ma być Zbigniew Bogucki” – powiedział Mazurek. Według jego relacji Kaczyński osobiście rozmawiał z Boguckim, a całemu planowi miał „pobłogosławić Karol Nawrocki”.

Mazurek połączył domniemany zwrot z narastającym konfliktem wewnątrz partii. „Bijatyki między Czarnkiem a Morawieckim, między dwiema frakcjami PiS nie brakowało. To wiemy wszyscy i wszyscy mamy tego serdecznie dosyć” – stwierdził.

PiS stanowczo dementuje informacje Kanału Zero

Rzecznik PiS Rafał Bochenek szybko odpowiedział Mazurkowi. „Zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi” – napisał. Zapewnił, że kandydatem partii nadal pozostaje Przemysław Czarnek, a scenariusz z Boguckim „nie jest w ogóle rozważany”.

Oficjalna strona PiS nadal przedstawia Czarnka jako kandydata ugrupowania na premiera. Partia ogłosiła jego kandydaturę 7 marca 2026 roku i powtarzała ją podczas kolejnych spotkań programowych, również w lipcu.

Nazwisko Boguckiego nie pojawiło się jednak na politycznej giełdzie po raz pierwszy. Jarosław Kaczyński przyznawał wcześniej, że szef prezydenckiej kancelarii był rozważany jako potencjalny kandydat na premiera. Sam Bogucki jest prawnikiem, byłym wojewodą zachodniopomorskim, posłem oraz członkiem Komitetu Politycznego PiS. Od 7 sierpnia 2025 roku kieruje Kancelarią Prezydenta RP.

Na tym etapie informacje Kanału Zero pozostają nieoficjalne i stoją w sprzeczności z publicznym stanowiskiem władz PiS.