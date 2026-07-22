„Przy obecnym tempie zadłużania Polski aktualna wartość długu może się podwoić w ciągu zaledwie 7,5 roku” – alarmuje Tysol.pl. Takie wyliczenie jest prostą projekcją dotychczasowej dynamiki, a nie oficjalną prognozą. Nie uwzględnia wzrostu gospodarczego, inflacji, zmian deficytu ani przyszłych decyzji rządu. Sam kierunek zmian pozostaje jednak bardzo niepokojący.

Trzeba też odróżnić zadłużenie Skarbu Państwa od całego długu publicznego. Według Ministerstwa Finansów państwowy dług publiczny wynosił pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku 2 bln 8,2 mld zł. Szerszy dług sektora rządowego i samorządowego, liczony według metodologii unijnej, sięgnął natomiast 2 bln 444,3 mld zł, czyli 61,6 proc. PKB.

90 miliardów złotych na samą obsługę długu

Rządowa strategia przewiduje, że unijnie liczony dług wzrośnie do 65,4 proc. PKB pod koniec 2026 roku, a w 2029 roku może osiągnąć 75,3 proc. PKB. Koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa zaplanowano w tym roku na 90 mld zł. To pieniądze, których nie będzie można przeznaczyć na ochronę zdrowia, inwestycje, edukację czy obronność.

Pierwsze półrocze również nie przyniosło poprawy. Dochody budżetu państwa wyniosły 278,7 mld zł, wydatki 402,4 mld zł, a deficyt sięgnął 123,7 mld zł. Na obsługę długu wydano do końca czerwca 33,7 mld zł – o 7,6 mld zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Polska szczęśliwie nadal ma własną walutę, duży krajowy rynek obligacji i rozwijającą się gospodarkę. Jeśli jednak rząd nadal będzie finansował wydatki rosnącym długiem, coraz większą część podatków obywateli pochłoną odsetki, a nie rozwój państwa.