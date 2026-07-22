Takie wnioski przedstawia Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne w nowym stanowisku naukowym opublikowanym 20 lipca w czasopiśmie „Circulation”. Eksperci zastrzegają jednak, że nie każda kawa działa tak samo, a pięć filiżanek nie oznacza pięciu dużych kubków.

Do 400 mg kofeiny, ale bez syropów i nadmiaru cukru

Według American Heart Association bezpieczna dla większości zdrowych dorosłych ilość to maksymalnie 400 mg kofeiny dziennie. Odpowiada to mniej więcej trzem–pięciu filiżankom czarnej kawy o pojemności około 240 ml, choć rzeczywista zawartość kofeiny zależy od ziaren i sposobu parzenia.

– Dla większości dorosłych spożycie do 400 mg kofeiny dziennie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka sercowo-naczyniowego – podkreślił prof. Gregory Marcus z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, przewodniczący zespołu przygotowującego stanowisko AHA.

Z analizowanych badań wynika, że regularne picie czarnej kawy może wiązać się z mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2, choroby wieńcowej, udaru mózgu i niektórych zaburzeń rytmu serca. Najkorzystniejsze zależności obserwowano zazwyczaj przy dwóch–czterech filiżankach dziennie. AHA zaznacza jednak, że większość danych pochodzi z badań obserwacyjnych, dlatego nie dowodzą one, że to właśnie kawa bezpośrednio chroni przed chorobami.

Korzyści mogą również zanikać, gdy napój zawiera duże ilości cukru, tłustej śmietanki, smakowych syropów lub innych wysokokalorycznych dodatków.

Energetyki to nie kawa. Są też ważne wyjątki

Kardiolodzy wyraźnie ostrzegają, aby wyników badań nad kawą nie odnosić do napojów energetycznych i skoncentrowanych „shotów” kofeinowych. Wysokie dawki mogą podnosić ciśnienie i zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

– Duże dawki kofeiny, takie jak w napojach energetycznych, mogą szkodzić sercu i należy ich unikać – zaznaczył prof. Marcus.

Znaczenie ma także sposób przygotowania napoju. Espresso, kawa po turecku, z prasy francuskiej oraz inne kawy niefiltrowane zawierają kafestol, który może podnosić poziom „złego” cholesterolu LDL. Mniej tej substancji znajduje się w kawie przelewanej przez papierowy filtr i w kawie rozpuszczalnej.

Nie istnieje przy tym jedna bezpieczna dawka dla każdego. Kofeina może powodować kołatanie serca, niepokój, przejściowy wzrost ciśnienia lub problemy ze snem. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca, aby kobiety w ciąży i karmiące nie przekraczały 200 mg kofeiny dziennie. Osoby przyjmujące leki lub cierpiące na choroby układu krążenia powinny ustalić dopuszczalną ilość kawy z lekarzem.

Nowa publikacja AHA jest stanowiskiem naukowym, a nie formalną rekomendacją terapeutyczną. Sami autorzy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania kliniczne nad wpływem różnych źródeł kofeiny na zdrowie.

Jerzy Mróz