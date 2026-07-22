Jest nowy komunikat PiS ws. stowarzyszenia Morawieckiego

– Decyzja kierownictwa PiS zapadła – ogłosił w środę rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Jak zaznaczył, brak dokumentu ma być traktowany jako rezygnacja z członkostwa zarówno w partii, jak i w klubie parlamentarnym.

Bochenek ostrzega przed „działalnością rozłamową”

Uchwała Prezydium Komitetu Politycznego PiS zabrania członkom partii uczestniczenia w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach prowadzących działalność polityczną bez zgody władz ugrupowania. Decyzja uderza przede wszystkim w Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Bochenek ocenił, że dalsza aktywność stowarzyszenia jest „działalnością rozłamową” i może realizować scenariusz korzystny dla przeciwników prawicy. – Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne – podkreślił rzecznik PiS we wpisie opublikowanym na platformie X.

Wcześniej władze partii wskazywały również, że niezastosowanie się do uchwały może doprowadzić do uruchomienia procedury wykluczenia przez Komitet Polityczny. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina zakończyło działalność, podporządkowując się decyzji kierownictwa PiS.

Opinia Morawieckiego

Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie zamierza opuszczać ugrupowania. – Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości – powiedział były premier podczas spotkania w Małopolsce. Zaapelował również do partyjnych „intrygantów”, aby przestali wypychać jego środowisko z PiS.

Politycy Rozwoju Plus przekonują, że chcą poszerzać elektorat partii, a nie budować konkurencyjne ugrupowanie. List do Jarosława Kaczyńskiego w obronie tej koncepcji podpisało 45 posłów, senatorów i eurodeputowanych.

Przemysław Czarnek deklaruje poparcie dla utrzymania jedności, ale jednocześnie domaga się od polityków „minimum lojalności wobec partii”. Wskazuje też na ryzyko utraty przez PiS części finansowania, gdyby działalność stowarzyszenia została uznana za obchodzenie przepisów dotyczących partii politycznych.

Stawkę konfliktu pokazują sondaże. W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski hipotetyczna lista „Rozwój + Wy” Mateusza Morawieckiego uzyskała 6,9 proc. poparcia, podczas gdy wynik PiS spadł do 18,9 proc. Ostateczne decyzje polityków związanych z byłym premierem mają zapaść do końca czwartku.