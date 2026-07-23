Pekin podnosi napięcie wokół Tajwanu. Użyto ostrej amunicji

Zgodnie z ostrzeżeniem chińskich władz morskich strzelania zaplanowano w czwartek i piątek między godz. 6 a 18 czasu lokalnego. Statki zostały wezwane do omijania wyznaczonego akwenu.

Ćwiczenia rozpoczęły się dzień po spotkaniu sekretarza stanu USA Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi w Manili. Jednym z tematów rozmowy była rosnąca aktywność chińskiej straży przybrzeżnej w pobliżu Tajwanu.

– Nie zgadzamy się z tymi działaniami. Uważamy, że są sprzeczne z duchem tego, co próbujemy wypracować z Chinami w zakresie stabilności strategicznej – powiedział Rubio. Ostrzegł również, że konflikt między Waszyngtonem i Pekinem, zarówno militarny, jak i gospodarczy, miałby „dramatyczny wpływ na cały świat”.

Chińskie samoloty przekroczyły linię Cieśniny Tajwańskiej

Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało, że w ciągu doby wykryło wokół wyspy 21 chińskich samolotów wojskowych, sześć okrętów marynarki oraz dwie jednostki innych służb państwowych. Aż 20 maszyn przekroczyło umowną linię środkową cieśniny i wleciało do północnej oraz południowo-zachodniej części tajwańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej. Tajpej odpowiedziało wysłaniem samolotów patrolowych, okrętów i uruchomieniem obserwacji przybrzeżnych systemów rakietowych.

Jak podano, napięcie wzrosło już wcześniej. W poniedziałek chiński śmigłowiec przekroczył linię środkową cieśniny i przez pewien czas operował w tajwańskiej strefie ograniczonej R9. Badacz Chieh Chung z Instytutu Badań Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa ocenił, że mogła to być część szkolenia z udziałem śmigłowców i dronów, przygotowującego wojska do działań wspierających ewentualny scenariusz inwazji.

Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły. Władze w Tajpej odrzucają roszczenia Chińskiej Republiki Ludowej, podkreślając, że Pekin nigdy nie sprawował kontroli nad wyspą. Obecne manewry są kolejnym sygnałem, że Chiny łączą presję dyplomatyczną z coraz intensywniejszą demonstracją siły wojskowej.