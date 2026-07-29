Uroczystość odbyła się 28 lipca w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych władz Stanów Zjednoczonych oraz zagraniczni przywódcy, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Izraela Benjamin Netanjahu. Wcześniej senatora pożegnano na Kapitolu.

Nagranie przedstawiające Trumpa z zamkniętymi oczami szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Niektóre redakcje opisywały zachowanie prezydenta jako próbę walki ze snem. Biały Dom odrzucił takie interpretacje. Rzecznik administracji przekazał, że Trump nie spał, lecz pogrążył się w refleksji po śmierci wieloletniego politycznego sojusznika.

Trump wspominał Grahama jako politycznego „jastrzębia”

Przed zarejestrowaniem szeroko komentowanej sceny Trump wygłosił przemówienie poświęcone zmarłemu senatorowi. Nazwał Grahama „gigantem Senatu Stanów Zjednoczonych” oraz „prawdziwie amerykańską, oryginalną postacią, która odeszła zdecydowanie za wcześnie”.

Prezydent wspominał także zdecydowane poglądy Grahama w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

– Był zdecydowanym jastrzębiem. Nie widział wojny, która by mu się nie podobała – powiedział Trump, dodając, że senator przyjmował taką postawę, ponieważ uważał ją za korzystną dla Stanów Zjednoczonych.

Graham zmarł 11 lipca w wieku 71 lat w następstwie rozwarstwienia aorty związanego z chorobą układu krążenia. Przez ponad dwie dekady reprezentował Karolinę Południową w Senacie i należał do najbardziej wpływowych republikańskich polityków zajmujących się sprawami obronności, Ukrainy, Izraela i Iranu.

Po uroczystościach w Waszyngtonie trumna z ciałem senatora została przewieziona do Karoliny Południowej, gdzie zaplanowano kolejne nabożeństwo i prywatny pochówek.