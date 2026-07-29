„Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia i ochronienia Prawa i Sprawiedliwości przed rozłamem” – napisał Kaczyński w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak dodał, jego starania nie przyniosły rezultatu, ponieważ Morawiecki miał przygotowany odrębny scenariusz działania.

„Niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS” – stwierdził prezes ugrupowania.

Kaczyński: Rozłam nastąpił w najgorszym momencie

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego powstanie klubu Rozwój Plus osłabia prawicową opozycję w chwili, gdy powinna ona koncentrować się na walce o odsunięcie rządu Donalda Tuska od władzy.

„Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie” – napisał lider PiS.

Kaczyński zapewnił jednocześnie, że jego partia zamierza kontynuować przyjętą strategię polityczną i odbudowywać jedność obozu prawicowego.

„Patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach” – zakończył swój wpis.

Oświadczenie prezesa PiS pojawiło się kilka godzin po ogłoszeniu przez Morawieckiego utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier przekazał, że nową reprezentację tworzy 40 posłów i jeden senator. Wcześniej informował także o poparciu trzech europosłów.

Formalna sytuacja części polityków pozostaje niejasna. Komitet Polityczny PiS skierował sprawy 44 parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganych deklaracji, do rzecznika dyscyplinarnego partii. Do czasu zakończenia postępowań nie wszyscy zostali formalnie usunięci z ugrupowania.

Utworzenie odrębnego klubu oznacza jednak faktyczny podział dotychczasowego zaplecza parlamentarnego PiS.