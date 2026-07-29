Podczas przeszukań agenci warszawskiej delegatury CBA zabezpieczyli dokumentację i elektroniczne nośniki danych, które mogą stać się dowodami w postępowaniu. Biuro nie ujawniło nazw placówek objętych działaniami.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych w latach 2020–2021 mogło dochodzić do przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sprawa ma dotyczyć między innymi podejmowania korzystnych decyzji związanych z zamówieniami realizowanymi na rzecz placówek ochrony zdrowia.

Trzy osoby usłyszały zarzuty. Możliwe kolejne działania CBA

W ramach prowadzonego postępowania zatrzymano dotychczas trzy osoby i przedstawiono im zarzuty. CBA oraz prokuratura nie podały jednak informacji o ich tożsamości, pełnionych funkcjach ani dokładnej treści zarzutów.

Śledczy sprawdzają również, czy zgodnie z przeznaczeniem wydano wsparcie finansowe przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pieniądze miały zostać przeznaczone na kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

CBA podkreśliło, że śledztwo ma charakter „wielowątkowy” i „rozwojowy”. Po przeanalizowaniu dokumentów i nośników zabezpieczonych w szpitalach planowane są dalsze czynności procesowe. Oznacza to, że niewykluczone są kolejne przesłuchania, przeszukania lub zatrzymania.