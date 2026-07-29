Dzień: środa, 29 lipca 2026 Imieniny: Marty, Olafa, Beatrycze Liturgia: Środa XVII tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XVII tygodnia okresu zwykłego 29 lipca 2026

Uwaga

Lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Zatrzymano poszukiwanego i odmówiono wjazdu Gruzinom

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali 52-letniego obywatela Polski poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Ponadto wydano decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski wobec dwóch obywateli Gruzji.

1 min czytania
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Lotnisko Katowice-Pyrzowice · fot. via strazgraniczna.pl

Mężczyzna zgłosił się do odprawy granicznej przed planowanym lotem do Pafos na Cyprze. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że jest poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w celu odbycia 210 dni kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczące posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Po zatrzymaniu został osadzony w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Tego samego dnia do Polski z Kutaisi przyleciało dwóch obywateli Gruzji. Jeden z cudzoziemców deklarował podjęcie pracy jako kierowca, jednak podczas kontroli okazał podrobioną kartę kwalifikacji kierowcy. Drugi twierdził, że zamierza pracować jako robotnik budowlany, lecz nie posiadał dokumentów potwierdzających cel przyjazdu i nie potrafił udzielić wiarygodnych informacji dotyczących planowanego zatrudnienia.

W związku z niespełnieniem warunków wjazdu Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wydał wobec obu obywateli Gruzji decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Do czasu opuszczenia Polski cudzoziemcy będą przebywać w pomieszczeniach dla osób niezaakceptowanych do wjazdu.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej