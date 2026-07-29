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Środa XVII tygodnia okresu zwykłego 29 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Co dalej z posłami PiS, którzy nie złożyli oświadczeń? Rzecznik ujawnia

Decyzje, które zapadły wczoraj w trakcie posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, zaskoczyły niemal wszystkich. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, jakie będą dalsze kroki.

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Rzecznik PiS Rafał Bochenek
Rzecznik PiS Rafał Bochenek · fot. Zrzut ekranu - Telewizja Republika (Youtube)

Jak już informowaliśmy, politycy którzy nie złożyli wymaganej przez kierownictwo partii deklaracji lub złożyli je na niewłaściwych wzorach, nie zostali wykluczeni. Sprawę przekazano rzecznikowi dyscypliny partyjnej. Rzecznik PiS podkreślił, że:

„Taki tryb wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik będzie podejmował dalsze działania formalnoprawne”.

Bochenek poinformował, że katalog możliwych decyzji wynika ze statutu ugrupowania i w zależności od okoliczności dla danej sprawy może to być wykluczenie z PiS, ale także upomnienie, nagana czy przekazania postępowania do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

„Każda z tych osób będzie miała możliwość stawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia swojej sytuacji. Rzecznik sam podejmie decyzję indywidualnie w każdej sprawie” – mówił Bochenek.

Zaprzeczył, jakoby wszystkie spośród 44 osób o których mowa były związane ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Wśród nich ma być kilka osób, które skorzystały z nieprawidłowych formularzy. Rozstrzygnięć – mówił dalej – należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Źródło: dam/niezalezna.pl

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