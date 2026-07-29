Jak już informowaliśmy, politycy którzy nie złożyli wymaganej przez kierownictwo partii deklaracji lub złożyli je na niewłaściwych wzorach, nie zostali wykluczeni. Sprawę przekazano rzecznikowi dyscypliny partyjnej. Rzecznik PiS podkreślił, że:

„Taki tryb wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik będzie podejmował dalsze działania formalnoprawne”.

Bochenek poinformował, że katalog możliwych decyzji wynika ze statutu ugrupowania i w zależności od okoliczności dla danej sprawy może to być wykluczenie z PiS, ale także upomnienie, nagana czy przekazania postępowania do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

„Każda z tych osób będzie miała możliwość stawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia swojej sytuacji. Rzecznik sam podejmie decyzję indywidualnie w każdej sprawie” – mówił Bochenek.

Zaprzeczył, jakoby wszystkie spośród 44 osób o których mowa były związane ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Wśród nich ma być kilka osób, które skorzystały z nieprawidłowych formularzy. Rozstrzygnięć – mówił dalej – należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu dni.