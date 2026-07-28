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Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego 28 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Kolejna kłótnia w PiS. „Waldek, nie brnij w to…”

Nie spada napięcie między politykami PiS, a członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Tym razem Sebastian Kaleta i Waldemar Buda pokłócili się w mediach społecznościowych o kamienie milowe do KPO.

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Sebastian Kaleta, Waldemar Buda - kolaż
Sebastian Kaleta, Waldemar Buda - kolaż · fot. Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Jacek Sasin – główny przeciwnik Morawieckiego oraz jeden z liderów środowiska tzw. „maślarzy” – powiedział w rozmowie z Kanałem Zero, że o kamieniach milowych do KPO w PiS dowiedziano się z mediów. 

„Dzisiaj często jesteśmy krytykowani za to, że kamienie milowe zostały przyjęte. Ja się dowiedziałem o przyjęciu kamieni milowych z mediów. Członkowie kierownictwa partii dowiedzieli się z mediów” – powiedział. 

Poinformował również, że na specjalnie zwołanym wówczas przez Jarosława Kaczyńskiego posiedzeniu „Mateusz Morawiecki był pytany, jak to się stało, że my nie jesteśmy poinformowani o tym, że tak fundamentalne decyzje w Unii Europejskiej zapadły”. 

„Pan premier nie potrafił nam wtedy udzielić odpowiedzi” – dodał. Taką samą wersję wydarzeń przedstawił w niedzielę na antenie Telewizji Republika Jacek Kurski. Ten ostatni jednak zaatakował Morawieckiego tak ostro, że trafił już w tej sprawie na dywanik do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 

Tymczasem wypowiedź Sasina była powodem kolejnej już internetowej sprzeczki między lojalistami z PiS, a ludźmi Morawieckiego. 

„Poniżej Jacek Sasin, który o kamieniach milowych dowiedział się z mediów, a powyżej Jacek Sasin, który płacił podległym pracownikom za przygotowanie kamieni milowych, trwaj chwilo trwaj” – napisał na ten temat Waldemar Buda, polityk z obozu Mateusza Morawieckiego oraz były minister w jego rządzie. 

„Waldek, naprawdę nie brnij w to. Kluczowe kamienie milowe, dotyczące sądownictwa czy np. podatek od aut spalinowych wprowadziliście do KPO za plecami Rady Ministrów. Są na to dokumenty i analizy. Nie kompromituj się. Mam je tutaj opublikować? Wpisaliście za plecami Rady Ministrów do KPO nawet zmianę Regulaminu Sejmu! Miejcie odwagę zmierzyć się ze skutkami własnych decyzji” – odpowiedział mu Sebastian Kaleta, obecnie członek PiS, wcześniej zaś polityk Suwerennej Polski  Zbigniewa Ziobry (przed jej fuzją z Prawem i Sprawiedliwością). 

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