Watykański bank IOR odnotował w 2025 r. 51 mln euro zysku

Instytut w raporcie potwierdził swoje zaangażowanie w budowę przejrzystego i odpowiedzialnego systemu finansowego zgodnie z zasadami społecznej nauki Kościoła. W ubiegłym roku IOR wygenerował 67,6 mln euro, w porównaniu z 50 mln euro w roku poprzednim. 36 proc. zysku przeznaczono na Papieża, 23 procent na pracowników, a 28 procent na wzmocnienia aktywów. Zarządzanie powierzonym majątkiem również wygenerowało wartość około 142,5 mln euro, przyczyniając się do realizacji społecznej i finansowej misji IOR na rzecz Kościoła powszechnego.

Gospodarka w służbie człowieka

Raport w szczególności podkreśla wkład IOR w promowanie zrównoważonych finansów oraz gospodarki w służbie człowieka, godności ludzkiej i dobra wspólnego. Zgodnie z poprzednią edycją, Raport został sporządzony w oparciu o analizę inspirowaną zasadami Europejskiej Dyrektywy w sprawie Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw oraz w odniesieniu do Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (GRI).

Inwestycje zgodne z zasadami wiary

Inwestycje nie dotyczyły przedsiębiorstw prowadzących działalność uznawaną za szkodliwą dla życia ludzkiego, środowiska, społeczeństwa lub dobrego zarządzania. W ubiegłym roku wszystkie linie zarządzania aktywami potwierdziły pełną zgodność z zasadami etycznymi i katolickimi oraz odnotowały dodatnie stopy zwrotu brutto.

Programy szkoleń ekonomicznych i finansowych

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój obejmuje również rozwój pracowników. W 2025 r. personelowi Instytutu zapewniono ponad 2700 godzin szkoleń technicznych i specjalistycznych, w tym 300 godzin poświęconych zgodności działań z prawem i etyką, ryzyku i audytowi, a także szkoleniom religijnym. Kontynuowano również realizację programu szkoleń ekonomiczno-finansowych dla 300 klientów Instytutu. Jego celem jest promowanie kultury finansowej zgodnej z katolickimi zasadami etycznymi i społeczną odpowiedzialnością. Podjęto też działania na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz inicjatywy mające na celu ograniczenie zużycia surowców.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

W 2025 roku Instytut przyspieszył proces digitalizacji. Inicjatywy te przyczyniły się do redukcji, o 37 proc., zakupów papieru. Jednocześnie wszystkie odpady zostały poddane recyklingowi.