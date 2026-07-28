Dzień: wtorek, 28 lipca 2026 Imieniny: Wiktora, Innocentego, Ady Liturgia: Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego 28 lipca 2026

Polityka

Morawiecki buduje nowy obóz po rozłamie w PiS? Polska 2050 komentuje doniesienia o rozmowach

Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się doniesienia o możliwych rozmowach środowiska Mateusza Morawieckiego z Polską 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie potwierdziła jednak przygotowań do nowej koalicji. Podkreśliła, że jej ugrupowanie jest otwarte na współpracę, ale warunkiem mają być konkretne postulaty programowe.

2 min czytania
Mateusz Morawiecki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Mateusz Morawiecki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz · fot. via ChatGPT

– Widzę, że w mediach próbuje się nas ciągle ożenić – a to z Razem, a to z Morawieckim. My rzeczywiście jesteśmy partią centrum, mamy zdolności koalicyjne – powiedziała liderka Polski 2050 w Radiu Zet.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy należałoby poznać stanowisko byłego premiera w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych.

– Ja się pytam, gdzie teraz stoi Morawiecki? Na razie widzimy żenujące awantury w środowisku PiS. A mnie interesuje, gdzie stoją w polityce mieszkaniowej, czy Polska lokalna jest priorytetem i czy są gotowi na systemową reformę ochrony zdrowia – mówiła.

Nowy układ sił po rozłamie w PiS

O kontaktach między oboma środowiskami mówił w TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący Unii Centrum. Według niego ludzie związani z Morawieckim mieli prowadzić rozmowy z Pełczyńską-Nałęcz. Nie wiadomo jednak, czy chodziło o oficjalne negocjacje koalicyjne, czy jedynie polityczne konsultacje.

Suchoń stanowczo odrzucił możliwość współpracy własnego ugrupowania z byłym premierem.

– Morawiecki, jeżeli utworzy swój klub czy też jakąś partię, to będzie to partia afery. To dokładnie to środowisko, które razem z PiS Jarosława Kaczyńskiego odpowiada za wszystkie złe rzeczy, które działy się w Polsce przez osiem lat rządów – powiedział w TOK FM.

Jeżeli Morawiecki zbuduje własny klub parlamentarny, Prawo i Sprawiedliwość może stracić pozycję największego klubu w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Na obecnym etapie nie ma jednak potwierdzenia, że rozmowy z Polską 2050 doprowadziły do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia.

Źródło: mp/Radio Zet, TOK FM, PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej