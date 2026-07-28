Do ataku doszło 27 lipca około godziny 11.30 przy rue Gilbert-Cesbron w XVII dzielnicy francuskiej stolicy. Ofiary miały 19, 24 i 36 lat. Jedna z kobiet została ugodzona w plecy, inna w brzuch. Wszystkie trafiły do szpitala.

Nagranie zweryfikowane przez agencję Reuters pokazuje mężczyznę w jasnym stroju, z długimi czarnymi włosami i nożem w każdej ręce. W pewnym momencie rzuca się on na młodą kobietę, która próbuje osłonić się torbą. Filmował go 26-letni Mohamed-Ali Bouhadjar, który jednocześnie ostrzegał przechodniów.

– Kiedy zobaczyłem, jak dźga kobietę w plecy, zacząłem krzyczeć: „Chodźcie, zatrzymajmy go!”. Kilka osób ruszyło do działania – relacjonował świadek w rozmowie z Reutersem.

Przechodnie powalili napastnika. Motyw badają śledczy

Atak oszalałego islamisty przerwali przypadkowi ludzie. Jeden z przechodniów rzucił w napastnika walizką, wskutek czego mężczyzna wypuścił noże. Inni przewrócili go i przytrzymali na ziemi do czasu interwencji policjanta, który przebywał w pobliżu poza służbą. Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez nazwał reakcję funkcjonariusza i cywilów odważną.

– Jedna osoba rzuciła w niego walizką. Upuścił noże. Wtedy go chwyciłem, podciąłem mu nogi i przycisnęliśmy go do ziemi – opowiadał Bouhadjar.

Na nagraniu obezwładniony mężczyzna wypowiada słowa: „To Allah mi nakazał”. Minister Nuñez zaznaczył jednak, że zatrzymany zachowywał się niespójnie, a motyw ataku nie został jeszcze oficjalnie ustalony. Według francuskich mediów 31-letni podejrzany może cierpieć na zaburzenia psychiczne.

Francuska prokuratura antyterrorystyczna analizuje materiały i rozważa przejęcie postępowania. Na obecnym etapie nie ogłoszono jednak formalnie, że był to zamach terrorystyczny. Słowa wypowiadane przez sprawcę uzasadniają zbadanie możliwej motywacji islamistycznej, ale nie przesądzają jeszcze o wyniku śledztwa.

Warto podkreślić, że słowa napastnika nie pojawiły się jednak w kulturowej próżni. W Koranie znajdują się liczne fragmenty nakazujące walkę, a w określonych realiach także zabijanie przeciwników określanych jako niewierzący lub bałwochwalcy.

Najczęściej przywoływane są wersety 2:191, 9:5 i 9:29. Pierwszy zawiera słowa: „Zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie”, ale sąsiedni werset 2:190 odnosi tę walkę do tych, którzy walczą z muzułmanami, i zabrania przekraczania granic. Werset 9:5 dotyczy natomiast konfliktu z grupami politeistów, które zerwały zawarte układy.

Islamiści od lat wyrywają podobne fragmenty z kontekstu i wykorzystują je do usprawiedliwiania przemocy wobec przypadkowych ludzi. Nakazów zabijania niewiernych lub walkę występuje w Koranie około 170 razy i choć część z nich nie jest takim nakazem, to są one wykorzystywane przez islamskich fundamentalistów i organizacje terrorystyczne.