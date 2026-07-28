W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster padło pytanie o to, kto po rozłamie w PiS będzie liderem prawicy. Najwięcej głosów uzyskał prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego wskazało aż 20 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z głosami 18 proc. badanych, a podium zamyka Mateusz Morawiecki, którego wskazało 9 proc. respondentów. Dalsze miejsca zajęli Sławomir Mentzen (7 proc.) i Grzegorz Braun (3 proc.). 1 proc. wybrało odpowiedź „ktoś inny”, za to aż 42 proc. nie wie, lub nie ma zdania.

Jak zauważa „Super Express”, w łonie wyborców PiS Jarosław Kaczyński uzyskał 34 proc., a Karol Nawrocki 26 proc. 9 proc. wybrało Mateusza Morawieckiego. Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 lipca.