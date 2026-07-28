Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób.

Do zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku. Około godziny 19:40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym niewybuch, znajdującym się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych w Jeleniej Górze.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków. Z uwagi na realne zagrożenie dla osób przebywających w galerii i jej bezpośrednim sąsiedztwie podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków. Teren został zabezpieczony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia działań specjalistycznych.

Podczas sprawdzenia miejsca zdarzenia policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne – jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone, a następnie zneutralizowane.

Praca operacyjna i procesowa jeleniogórskich kryminalnych pozwoliła jeszcze tego samego dnia wytypować osobę podejrzewaną o pozostawienie materiałów wybuchowych w rejonie galerii handlowej. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu.

Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

25 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. Każdy przedmiot przypominający amunicję, granat, minę czy pocisk może być niebezpieczny.

W przypadku znalezienia takiego przedmiotu należy: