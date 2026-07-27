W trakcie działań 24 lipca, sprawdzono legalność zatrudnienia osób wykonujących pracę w zakładzie. W chwili kontroli na terenie firmy przebywało 1020 cudzoziemców. Ujawniono, że 13 obywateli Kolumbii wykonywało pracę bez wymaganych zezwoleń, naruszając przepisy dotyczące legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W wydanych decyzjach otrzymają również zakazy ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

Równolegle funkcjonariusze wszczęli trzy kontrole legalności zatrudnienia w agencjach pracy, których celem jest wyjaśnienie okoliczności zatrudnienia cudzoziemców oraz sprawdzenie, czy nie dochodziło do dalszych naruszeń obowiązujących przepisów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec pracodawcy prowadzone będą dalsze czynności. Za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców grozi mu wysoka kara grzywny.