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Poniedziałek XVII tygodnia okresu zwykłego 27 lipca 2026

Uwaga

Trzynastu obywateli Kolumbii zatrzymanych za nielegalną pracę

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, wspólnie z inspektorami Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w jednej z firm na terenie powiatu wrocławskiego, zajmującej się globalnym przepływem towarów.

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Obywatele Kolumbii zatrzymani za nieleganą pracę w Polsce
Obywatele Kolumbii zatrzymani za nieleganą pracę w Polsce · fot. via strazgraniczna.pl

W trakcie działań 24 lipca, sprawdzono legalność zatrudnienia osób wykonujących pracę w zakładzie. W chwili kontroli na terenie firmy przebywało 1020 cudzoziemców. Ujawniono, że 13 obywateli Kolumbii wykonywało pracę bez wymaganych zezwoleń, naruszając przepisy dotyczące legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W wydanych decyzjach otrzymają również zakazy ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

Równolegle funkcjonariusze wszczęli trzy kontrole legalności zatrudnienia w agencjach pracy, których celem jest wyjaśnienie okoliczności zatrudnienia cudzoziemców oraz sprawdzenie, czy nie dochodziło do dalszych naruszeń obowiązujących przepisów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec pracodawcy prowadzone będą dalsze czynności. Za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców grozi mu wysoka kara grzywny.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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