Leon XIV brnie w synodalność

Wspominać i oceniać

Jak podaje komunikat prasowy Sekretariatu Generalnego Synodu, dokument ma pomóc diecezjom i eparchiom w przygotowaniu i przeżywaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 r. i stanowiącego zwieńczenie kolejnego etapu synodalnego zwanego „Wspominać”.

Z wdzięcznością i w prawdzie

„Ocena – przypomina kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu – nie jest ćwiczeniem technicznym, ale doświadczeniem wdzięczności i prawdy: wspominać oznacza uznać to, co Pan doprowadził do dojrzałości na drodze naszych wspólnot, oraz pozwolić, by kierował nas ku kolejnym krokom. W ten sposób Kościół staje się coraz bardziej zdolny do nawrócenia”.

Rozpoznać owoce i kolejne kroki

W Piśmie Świętym „wspominanie” nie oznacza spoglądania w przeszłość, ale rozpoznawanie działania Boga w historii, aby rozeznać teraźniejszość i otworzyć się na przyszłość. W tym świetle nowy dokument synodalny, zachęca każdy Kościół lokalny do ponownego odczytania z wdzięcznością i szczerością przebytej drogi we wdrażaniu synodu, aby rozpoznać dojrzałe owoce i kolejne kroki, do których jest wezwany.

Dokument dla biskupów i zespołów synodalnych

Watykański dokument jest przeznaczony przede wszystkim dla biskupów i eparchów oraz dla zespołów synodalnych, które animują ten proces. Nie proponuje gotowego modelu do zastosowania, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.

Relacja narracyjna

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza część ma pomóc w sporządzaniu relacji narracyjnej, tekstu, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze: jest to owoc duchowej „reinterpretacji” w trzech etapach — gromadzenia wspomnień, rozeznawania i rozpoznawania znaków, procesów przemiany — odczytywanych przez pryzmat trzech nawróceń wskazanych w dokumencie końcowym: nawrócenie relacji, procesów kościelnych oraz więzi.

Zgromadzenie oceniające

Druga część dokumentu ma pomóc w przygotowaniu oraz w przebiegu zgromadzenia oceniającego, zwołanego przez biskupa. Ma to być doświadczenie „głęboko duchowe”, na podstawie którego powstanie sprawozdanie narracyjne oraz list do innych Kościołów.

Wkład Kościołów lokalnych

Sprawozdanie narracyjne i list stanowią wkład, jaki każdy Kościół lokalny wnosi we wspólną drogę całego Kościoła, w duchu „wymiany darów”. Po zatwierdzeniu przez biskupa zostaną one przekazane krajowemu lub regionalnemu zespołowi synodalnemu oraz udostępnione Sekretariatowi Generalnemu Synodu do 30 czerwca 2027 r.

Kolejne etapy procesu synodalnego

Sekretariat Generalny Synodu przypomina też o kolejnych, zaplanowanych już wydarzeniach synodalnych: w drugiej połowie 2027 r. odbędą się zgromadzenia konferencji biskupów oraz katolickich Kościołów wschodnich; w pierwszym kwartale 2028 r. odbędą się zgromadzenia kontynentalne; a w październiku 2028 r., zgromadzenie kościelne w Watykanie, które zakończy proces realizacji Synodu 2021–2028.