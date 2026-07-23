Chiny: wyświęcono biskupa Chifeng

Biskup Chang Yanfeng pełnił różne funkcje w diecezji, a od 2021 roku sprawował urząd administratora diecezjalnego. Papież Leon XIV mianował go biskupem Chifeng w prowincji Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach 15 czerwca.

Biskup Chang Yanfeng urodził się 4 kwietnia 1984 r. w Beizhen w prowincji Liaoning. Uczęszczał do Wyższego Seminarium w Shenyang, a następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie w Daejeon w Korei Południowej, gdzie uzyskał dyplom z teologii biblijnej. 18 listopada 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie dla diecezji Chifeng.

W latach 2010–2013 pracował w kurii diecezjalnej, pełniąc jednocześnie posługę w kilku parafiach. Następnie został mianowany proboszczem katedry w Chifeng, a później parafii w Lindong. Od 15 października 2021 r. pełni funkcję administratora diecezji Chifeng.