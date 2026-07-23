Rubio: Potrzebne jest rozwiązanie do przyjęcia przez obie strony

– Odbyliśmy dobrą, szczerą rozmowę – powiedział Rubio po spotkaniu. Jak dodał, prezydent Donald Trump jasno deklaruje gotowość Stanów Zjednoczonych do odegrania „konstruktywnej roli” w zakończeniu „bezsensownej wojny”.

Szef amerykańskiej dyplomacji przyznał jednak, że dotychczasowe próby mediacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. – To bardzo krwawa wojna. Obie strony powinny mieć powód, by ją zakończyć. Wyzwaniem pozostaje znalezienie rozwiązania, które obie strony będą mogły zaakceptować – podkreślił, cytowany przez Reutersa. Rubio zaznaczył również, że polityka USA dotycząca przekazywania Ukrainie uzbrojenia przez państwa NATO nie uległa zmianie.

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Według komunikatu rosyjskiego MSZ Ławrow „potwierdził gotowość Rosji do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu”. Jednocześnie miał poinformować Rubio o sytuacji na froncie i podkreślić „niedopuszczalność dalszego dozbrajania” Ukrainy. Oskarżył też państwa europejskie o dążenie do zadania Rosji „strategicznej klęski”.

Rosyjski minister ponownie powołał się na ustalenia lub propozycje omawiane przez Trumpa i Władimira Putina podczas ich spotkania na Alasce w sierpniu 2025 roku. Ich pełna treść nigdy nie została jednak oficjalnie ujawniona, a Waszyngton nie potwierdził rosyjskiej interpretacji tak zwanego porozumienia z Anchorage.

Deklaracje o gotowości do rozmów zbiegły się z informacjami Bloomberga, według których Kreml nie zamierza już zwracać Ukrainie żadnej części okupowanych terenów. Moskwa ma dążyć do zajęcia całego obwodu donieckiego oraz zachowania okupowanych fragmentów obwodów sumskiego i charkowskiego jako „strefy buforowej”. Są to doniesienia oparte na anonimowych źródłach zbliżonych do Kremla, których niezależnie nie potwierdzono.

Rubio i Ławrow rozmawiali także o funkcjonowaniu amerykańskich i rosyjskich placówek dyplomatycznych oraz o wznowieniu pełniejszych kontaktów pomiędzy NASA a Roskosmosem.